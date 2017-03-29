Yılanı öldürmek isterken kendisini vurdu, öldü

Muğla 'da Serbülent Kurban isimli şahıs, bahçesindeki yılan ı tüfeğin dipçiği ile öldürmek isterken, tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'ne bağlı Kavakarası Mahallesi'nde meydana geldi. 41 yaşındaki Serbülent Kurban, evinin bahçesinde bir yılan olduğunu fark etti. Yılanı tüfeğinin dipçiği ile vura vura öldürmek isteyen Kurban, bu sırada tüfeğin ateş alması ile kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören Kurban'ın eşi Irmak Kurban olayı hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Kurban'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak 2 çocuk babası Kurban, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.