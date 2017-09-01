Yine ciğerlerimiz yanıyor!

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akbük Mahallesinde, ormanlık alanda yangın başladı

Yine ciğerlerimiz yanıyor!

Menteşe ilçesi Akbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 6 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

Yangının sarp bölgede olması nedeniyle henüz karadan müdahale yapılamadı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #yangın #akbük yangın
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