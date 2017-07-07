Yine kedi ve köpekleri zehirlediler!

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde 5 köpek ve 3 kedi zehirlenerek telef edildi. Hayvanların kırsal bölgelerde bilinçli olarak zehirlendiğini savunan hayvanseverler, ağır cezalar verilmesini istedi

Akhisar'ın Beyoba Mahallesi'nde sokaktaki yaklaşık 60 kedi ile çok sayıda köpeği besleyen hayvansever Zekiye Duyar, dün 5 köpek ve 3 kediyi telef olmuş halde buldu. Hayvanların öldüğünü anlayan Duyar jandarma ve belediye ekiplerine haber verdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başalttı.



Telef olan hayvanların çevresinde mavi renkte zehirli olduğunu sandığı köftelerin bulduğunu anlatan Duyar, "Hayvanların burada yaşamasına katlanamayan, cani insanlar tarafından birçok hayvan katledildi. Bu 3 kez oluyor. En son 1 ay önce yine 5 kedi zehirlenmişti. Taksit taksit hayvanları zehirliyorlar. Şikayette bulunduk. Ama cezalarımızı caydırıcı olmadığı için hiçbir sonuç alınamıyor. Hayvanları bu şekilde gördüğümüzde çok üzülüyoruz" diye konuştu.



Duyar, hayvanlardan bazılarının da kayıp olduğunu belirterek, onların da öldürülmüş olabileceğinden şüphelendiğini ifade etti. Son aylarda zehirlenme olaylarının ve ateşli silahla vurmaların arttığını dile getiren Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Elbirliler ise "Onca hayvanı zehirlediler. Bu olaylar da son zamanlarda arttı. Marketten alınan köfteye zehir katılmış. Mavi olarak görünen madde zehir. Gerekli başvurular yapıldı, araştırılıyor. Ama hepsi faili meçhul oluyor. Biz artık bu olaylara katlanamıyoruz. Bu resmen cinayettir" dedi.



