Yine köpeğe işkence haberi!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında köpeğini gezdiren Umut Gürakar, Yeni Mezarlık yakınlarında, bacağından urganla bağlanıp, sürüklenerek öldürüldüğü sanılan bir köpek leşi buldu. Gürakar, durumu Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği yetkililerine iletip, Facebook'taki hesabından hayvanseverlerle paylaştı. Sağ arka bacağından bağlanarak metrelerce sürüklenip, işkenceyle telef edildiği sanılan köpeğin hali, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, "Bacağından iple bağlanıp, muhtemelen araba arkasına takıp sürüklemişler. Hayvanın bütün organları dışarı çıkmış. Metrelerce sürüklenmiş. Çok ağır bir olay. Savcılığa suç duyurusunda bulunup, BİMER'e şikayet dilekcesi vereceğiz. Ancak daha önceki vakalar gibi bir sonuç alamayacağız diye endişe ediyoruz" diye konuştu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.