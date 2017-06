Yine Manisa! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda akşam yemeği sonrası rahatsızlanan yüzlerce asker kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Manisa'ya gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise 731 askerin etkilendiği olayla ilgili soruşturma kapsamında 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi tanısıyla 731 askerin hastanelere sevk edildiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını, olayla ilgili gözaltı sayısının ise 21'e yükseldiğini belirtti.Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeği sonrası bir grup askerin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere müracaatı sonrası gıda zehirlenmesi tanısı konulduğunu, çeşitli hastanelerde ilk belirlemelere göre 731 askere tıbbi müdahalenin yapıldığını bildirdi. Gıda zehirlenmesi konusunda 24 Mayıs'ta yaşanan olayın dün tekrar etmesi nedeniyle ikinci soruşturmanın açıldığını kaydeden Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Tedavi sonucu, şu an itibariyle hayati tehlike riski olan askerimiz yoktur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca meydana gelen mükerrer olay üzerine ikinci bir soruşturma başlatılmış, mağduriyete uğrayan askerlerimizden kan ve idrar örnekleri, akşam yemeğinde servis edilen tavuk ve gıdalardan, kullanılan su ve diğer bütün malzemelerden numune alınmış, bilirkişi incelemesine gönderilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğümüzde özel bir büro oluşturulmuştur. Çalışmalar titiz bir şekilde devam etmektedir. İlk etapta kışlaya yemek veren yüklenici firmanın denetim, gözetim ve kontrol sorumlusu olarak tesbit edilen 19 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış, bu sayı an itibariyle 21'e ulaşmıştır."Konuyla ilgili detaylı bir çalışma yapıldığını, her türlü emarenin araştırıldığını bildiren Şimşek, kamuoyunun provokasyona meydan verecek yaklaşımlardan uzak durması gerektiğini de bildirdi.Manisa'da 1 ayda 4'üncü kez askeri birlikte benzer olay yaşandı, yüzlerce asker hastaneye kaldırıldı. Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 590 asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. 372 asker Manisa'daki hastanelere sevk edilirken 200'ün üzerinde asker de komutanlık bünyesindeki revirde ve kışlaya kurulan çadırlarda müşahede altına alındı. Hastane önünde toplanan vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.Bölgedeki hastanelerde çalışan sağlık personeli acil görev başına çağırılırken, askerlerin kaldırıldığı sağlık kuruluşlarına ilaç takviyesi yapıldı. Merkezefendi ve Manisa devlet hastanelerine sivil vatandaşların kabulü durduruldu, özel hastaneler sivil vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi.Olayın duyulmasının ardından hastaneleri ziyaret eden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yaptığı ilk açıklamada, '500 askerimizin rahatsızlandığını öğrendik, şu an araştırıyoruz. Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu düne nazaran daha ciddi' dedi.Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, EDOK Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, Vali Mustafa Hakan Güvençer, Ak Partili Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ ve Murat Baybatur ile birlikte Manisa Merkez Efendi Hastanesi’nde tedaviye alınan askerleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, hastanenin toplantı salonunda açıklama yaptı. Rahatsızlanan asker sayısının 590 olduğunu belirten Bakan Işık, bunlardan 372’sinin hataneye sevk edildiğini belirterek, "Bu akşam saat 18.00’de akşam yemeği sırasında Batı Kışlası’nda toplu rahatsızlanma şikayetiyle askerlerimiz hastanelere sevk edildi. Bu akşam yemeğinde toplam 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Bu yemekten etkilenen asker sayımız 590. Yemekten etkilenen askerlerimizin ilk muayeneleri ve müdahaleleri yapıldı. Hastanelere sevk edilen asker sayımız 372" dedi.Askerlerin hayati tehlikesinin olmadığını belirten Bakan Işık, "Şu anda hastanelerimizde olan asker sayımız 72. Bu askerlerimizden hayati tehlikesi olan yok. Yoğun bakımda olan askerimiz de yok. 51 askerimizi tedbir amaçlı hastanelerimizde tutuluyor. Batı Kışla’da 40 askerimiz müşahede altında. Bu olayı tüm detaylarıyla değerlendirme imkanımız oldu" diye konuştu.Olayın ardından hızlı bir şekilde tedbirlerin alındığını ifade eden Bakan Işık, şunları söyledi:"Hiç yemek yemedim dediği halde rahatsızlanarak hastaneye gelen de var, sadece çorba içtim ve cacık yedim şikayetiyle hastaneye gelen de var. Menüdeki çorba, tavuk, pilav, cacık ve tatlının hepsini yedim diyerek hastaneye gelen de var. Bütün bu ifadelere de dikkatlice bakıyoruz. Alınması gereken hangi tedbir varsa alınması gayreti içindeyiz. Olay olur olmaz hemen iki UMKE çadırı kışlada kuruldu. Tiraj birimi olarak 1 sahra çadırı kuruldu. Kışlada görevli 3 askeri tabip, 14 hemşire, 7 sağlık personeline ilave olarak, sağlık bakanlığı 15 doktor ve 51 sağlık personelini görevlendirdi ve müdahaleler hızlı şekilde yapıldı. Halk sağlığı ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede suda herhangi bir problem olmadığı belirlendi. Şu anda müşahede amaçlı tutulan askerlerimiz dışında önemli bir problemimiz gözükmüyor. Yoğun bakımda ya da hayati tehlikesi olan asker yok."Önceki gece Doğu Kışla’da 69 askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasına da değinen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "69 askerimizin 62 tanesi bir bölüğün askeri. Bunu özelikle arkadaşlarımız inceliyorlar. Bugün 13.30 itibariyle hiçbir hastanede ve kışlamızın revirinde askerimiz kalmadı. Yemek dışı bir etkenin de sebep olabileceği ihtimalini arkadaşlarımız değerlendiriyorlar" dedi.23 Mayıs’ta Batı Kışla’da 1 askerin ölümü ile sonuçlanan zehirlenmeyle ilgili de açıklama da yapan Bakan Işık, "Bir askerimizin hayatını kaybettiği vakayla ilgili toplam 5 bin 820 askerimiz o gün yemek yiyor. Yemekten etkilenen asker sayımız bin 47, hastanelere sevk edilen asker sayımız 209. Bu 209 askerimizin hepsine tedbir amaçlı serum takıldı. Sağlık Bakanlığımızın ve askeri birimlerimizin yaptığı analiz sonuçlarında salmonelle bakterisini çıktığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığımız adli incelemeyi başlattı. Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de bu ihalenin feshedilmesi kararını aldık. Şimdi resmi işlemleri yürütüyoruz. Hayatını kaybeden Hüsnü Özel kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şuanda yoğun bakımda olan bir askerimiz var, ona da acil şifalar diliyorum" diye konuştu. Bakan Işık, açıklamanın ardından Manisa Polis Evi’ne geçerek sahur yaptıŞİRKET ÇALIŞANLARINA GÖZALTIBirliğe yemek sağlayan şirketin 19 çalışanı ise gece yarısı gözaltına alındı. Gece saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Manisa Devlet Hastanesine getirilen şirket çalışanları, sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü. Bu sırada hastane önünde bulunan bir vatandaş sağlık kontrolünden geçirilen yemek şirketi çalışanlarına tepki gösterdi.Sağlık Bakanlığı ise yaşanan olaya ilişkin, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan başkanlığında enfeksiyon hastalıkları, epidemiyoloji, klinik toksikoloji ve mikrobiyoloji laboratuvar uzmanlarından oluşan 12 kişilik bir ekibin, olayın sağlık yönünü incelemek üzere özel uçakla yola çıktığını bildirdi.CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de Twitter sayfasından konu hakkında bilgiler paylaştı. Manisa'daki hastaneleri gezen ve hastanelerin hepsinde çok sayıda asker olduğunu belirten Biçer, tedavi gören askerlerin akşam yemeğinde tavuk yediklerini söylediğini belirtti. Biçer sayının 3 bini bulduğunu iddia etti.Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Manisa milletvekili, "Burası 6 bin askerin olduğu en büyük birliklerden biri. 3 binin etkilendiği ve birliğe sahra çadırları kuruldu diyebilirim. Aralarında durumu ciddi olanlar var" dedi.