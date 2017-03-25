Yırca'nın kahraman kadınları şimdi sabun yapıyor

Zeynep Kaya-Köylerine yapılmak istenen Kolin Termik Santrali'ne karşı verdikleri mücadeleyle akıllara kazınan Yırcalı kadınlar, kurdukları Yırca Köyü Sabun Evi Atölyesi ile imece ile üretiyor ve ürettiklerini paylaşıyorlar. Yırcalı kadınların 'Kömürün pisine, sabunun misi' diyerek yaptıkları; dayanışmanın yeşilini, pancarın pembesini, biberin turuncusunu kattıkları sabunları alıcılarını bekliyor.
Soma'nın Yırca Köyü'nde 2014 yılında Kolin Termik Santrali'nin yapılmasına karşı direnen kadınlar, şimdi kurdukları sabun atölyesi ile direnişlerini ve dayanışmalarını sürdürüyorlar. Yırcalılar, zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı aylarca, yağmur çamur demeden nöbet tutmuş, defalarca gözaltına alınmış, 6600 zeytin ağacının kesilmesine engel olamasa da termik santralin yapılmasını hukuk yolu ile engellemiş ve hayatlarını kaldığı yerden sürdürmenin çabasına girmişti.
Direnişten sonra aldıkları yaraları ancak imeceyle onarabileceklerini düşünen 25 kadın bir araya gelip, bir sabun evi kurdu. Sabun evi kurarken bir de tüzel kişilik oluşturan kadınlar, yaptıkları sabunların geliri ve desteklerle Yırca Köyü Sabun Evi Atölyesi'ni kurdular.
25 kadının birlikte üretip, kazançlarını eşit şekilde paylaştıkları Yırca Köyü Sabun Evi Atölyesi çalışanlarından Zeynep Çoban ve Seviç Eker, demokratik ilişkiyi sürdürmek ve hiyerarşik olmamak için bir iyi niyet bildirisi imzaladıklarını söyledi.
'Sabunun rengini doğal boyalarla veriyoruz'
Önce işe kokulu ve şekilli sabun üretmekle başladıklarını belirten Zeynep Çoban, "Bu işe başlarken amacımız, her zaman içimizde olan yerel, doğal ve insanlara zarar vermeyen, zararın ötesinde insanlara şifa veren bir şey üretmekti. Zamanla profesyonelleştik, sabunun dış rengini doğal gıda boyalarıyla yapıyoruz. Mesela pancardan pembe, kırmızı biberden turuncu üretiyoruz" dedi.
"Parafinli mumlar üretmeye başlamıştık ama bunun insanları kanser ettiğini duyunca üretimini kestik" diye belirten Sevinç Eker, "Balmumundan ürünler üretmeye başladık. Eskiden insanlar kovada kalan balmumlarını bir araya getirir, mum olarak kullanırlardı. Teknolojiyi de işin içine katıyoruz. Özel logolu sabunlar üretiyoruz." dedi.
Sipariş bekliyorlar
Yaptıkları işe tutkuyla sahip çıkan ve dostlukla, dayanışma ile bir arada var olmanın örneğini veren Yırcalı kadınların ürünlerinin onlara maddi katkı sağlaması için de daha fazla insana ulaşması gerekiyor elbette. Yırcalı kadınların el ürünü sabunlarını edinmek için https://www.facebook.com/yircahanimeli/?hc_location=ufi ad adresinden kendilerine ulaşabilirsiniz. n Zeynep KAYA