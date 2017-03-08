Yol için kesilen binlerce zeytin ağacı, süs eşyası oldu!

Manisa Akhisar'da yol yapımı için yaklaşık 50 bin zeytin ağacı ya kesildi ya da kökünden söküldü. Bu ağaç lardan bir kısmı başka yerlere gönderilip dikilirken, kesilenleri ise süs eşyası yaptılar

Geçen yıl İzmir-İstanbul Otoyolu yapımı nedeniyle 2 bin 500 dekar tarım alanında bulunan 50 bin civarında zeytin ağacı müdahaleye maruz kaldı. Bu ağaçlardan bazıları kesilirken bazıları ise başka arazilere dikildi.Konuyla ilgili açıklama yapan Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa genç zeytin ağaçlarının kökünden sökülerek başka arazilere döküldüğünü anlatırken, bazı ağaçların ise yakacak olarak kullanıldığını söyledi.Bazı ağaçların 100 ile 1000 yıllık arasındaki ağaçlar olduğunu belirten Akbuğa, bu ağaçların ise bazılarının satıldığını ve turistlik bölgelerdeki alanlara dikildiğini söyledi.Ege ve Akdeniz bölgelerine ağaç gönderdiklerini belirten Akbuğa, bu ağaçların TIR'larla turistlik tesislere taşındığını anlattı.Gövdesi kalın olan bazı ağaçların mobilya sektöründe kullanıldığı belirtilirken, bazı ağaçların ise dekoratif süs olarak kullanıldığı açıklandı.