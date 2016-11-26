Yol kenarında ceset bulundu

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde, karayolu kenarında 45 yaşındaki Yücel Faruk Sönmez'in cesedi bulundu. Sönmez'in araçtan atılmış olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, soruşturma başlattı

Yol kenarında ceset bulundu

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Denizli-Aydın karayolu Beylerbeyi Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın yönüne giden sürücüler, yol kenarında hareketsiz yatan erkeği görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan erkeğin öldüğünü belirledi. Jandarmanın yaptığı araştırmada cesedin üzerinden Yücel Faruk Sönmez'e ait kimlik çıktı. Savcının incelemesinin ardından Sönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

Yapılan ilk incelemede Sönmez'in vücudunda düşmeye bağlı yaralar olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #ceset #ceset bulundu
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