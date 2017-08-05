Yol verme kavgası kanlı bitti!

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde, yol verme yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada 3 kardeş, tabancayla açılan ateş sonucu bacaklarından yaralandı

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, Meşrutiyet Mahallesi Çarşamba Pazarı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen ve içerisinde 2 kişi olduğu öğrenilen beyaz bir otomobildekilerle, diğer otomobilin sürücüsü Cemil Pektaş (39) arasında, iddiaya göre, yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Pektaş'ın kullandığı otomobilin önünü kesen diğer otomobildeki 2 kişi, tabancayla ateş açtı. Olayda, Cemil Pektaş ve ağabeyleri Fehmi Pektaş (41) ve Hikmet Pektaş (51) bacaklarından yaralandı. Saldırganlar otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Yaralıları görenler ise polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.