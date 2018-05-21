Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Kütahya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, porselen fabrikasının bahçe duvarına çarpıp devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:17

Kaza bu sabah saat 06.30 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolunun 5'inci kilometresindeki Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü karşında  meydana geldi. İstanbul'dan Kütahya'ya giden Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı, Kütahyalılar firmasına ait yolcu otobüsü, bir anda kontrolden çıkarak, porselen fabrikasının bahçe duvarına çarpıp devrildi. Yan yatan otobüsün sürücüsü Süleyman Dönmez olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Kütahya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrilen yolcu otobüsünde yaralanan yolculardan Ramazan Salih Keskin, kaldırıldığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keskin'in hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, yaralı sayısı da 16 oldu.

Öte yandan ölen otobüs şoförü Süleyman Dönmez'in, İstanbul'dan gelirken Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otobüsü, ikinci şoförden devralıp, direksiyon başına geçtiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #otobüs kaza #kütahya kaza #kütahya
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