Yolda karşılaştığı yeğenini ve eşini öldürdü

Afyonkarahisar 'daki alışveriş sırasında karşılaştığı yeğeni ile tartışan emekli başkomiser Nurettin Çankaya, tabanca ile yeğenini öldürdü, yeğeninin eşini ise yaraladı. Ancak yaralı adam da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saat 21.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre emekli başkomiser olduğu öğrenilen Nurettin Çankaya, alışveriş sırasında yeğeni 35 yaşındaki Gönül Eryeğen ve onun eşi 44 yaşındaki Yunus Eryeğen ile karşılaştı.Karşılaşan akrabalar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çankaya, yanında bulunduğu tabancası ile yeğenine ve onun eşine ateş etti. Çift kanlar içinde yere yığılırken, olaya şahit olanlar da durumum hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifti hastaneye kaldırdı, ancak yaralılardan 35 yaşındaki Gönül Eryeğen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yunus Eryeğen ise Sandıklı Devlet Hastanesi'nden Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Eryeğen de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Çankaya ise olay sonrası polis merkezine giderek teslim oldu.