Yolun karşısına geçmek isterken öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir otomobilin çarpıp kaçtığı 51 yaşındaki Selma Çıralı, kaldırıldığı hastanede öldü

Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, Denizli-Antalya Karayolu, Pamukkale Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Karayolu kenarındaki bir restorandan çıkan ve yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Selma Çıralı'ya, bir otomobil çarpıp, kaçtı. Ağır yaralanan Çıralı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çıralı, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını kaybetti. Polis, Çıdralı'ya çarpıp kaçan otomobilin plakasının tespit edilip, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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