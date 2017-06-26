Yolun karşısına geçmek isterken öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir otomobilin çarpıp kaçtığı 51 yaşındaki Selma Çıralı, kaldırıldığı hastanede öldü

Yolun karşısına geçmek isterken öldü
Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, Denizli-Antalya Karayolu, Pamukkale Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Karayolu kenarındaki bir restorandan çıkan ve yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Selma Çıralı'ya, bir otomobil çarpıp, kaçtı. Ağır yaralanan Çıralı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çıralı, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını kaybetti. Polis, Çıdralı'ya çarpıp kaçan otomobilin plakasının tespit edilip, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Denizde akıntıya kapılan çifti ölüm ayırdı
Sonraki Haber
Arkadaşları gözyaşlarıyla uğurladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.