Yön levhasına çarptı, öldü!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kontrolden çıkıp, trafik yön levhasına çarpan motosikletin sürücüsü Can Yunus Çelik (36), hayatını kaybetti

Yön levhasına çarptı, öldü!

Kaza, dün akşam saatlerinde Okçular Mahallesi'nde meydana geldi. Dalyan Mahallesi'nden Ortaca'ya doğru giden Can Yunus Çelik yönetimindeki 48 Z 2203 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki yön levhasına çarptı. Kazada, Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza
Önceki Haber
Sevgilisiyle barışmak istemeyen genç kız parkta öldürüldü!
Sonraki Haber
Cinnet getiren baba, iki kızını öldürdü!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.