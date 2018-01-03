Yön levhasına çarptı, öldü!

Kaza, dün akşam saatlerinde Okçular Mahallesi'nde meydana geldi. Dalyan Mahallesi'nden Ortaca'ya doğru giden Can Yunus Çelik yönetimindeki 48 Z 2203 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki yön levhasına çarptı. Kazada, Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.