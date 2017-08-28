Yunusemre Belediyesi'nden çocuklara bayram hediyesi

Yunusemre Belediyesi Kurban Bayramı öncesi yaptığı çalışmayla ilçe genelinde 13 mahallede oyun grupları oluşturarak çocukların mutlu bir bayram geçirmesini hedefledi

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mahallelere çocuk oyun grubu kuruyor.



Keçiliköy, Barbaros ve Karaali mahalleleri başta olmak üzere oyun parklarının bulunmadığı 13 mahallede oyun grupları oluşturmak için çalışmalarına hız veren ekipler, oyun gruplarının montajına başladı.



Montaj işlemlerini bayram öncesi bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fuat Balcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:



"Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin talimatı ile ilçemizde oyun grubu bulunmayan parklarımızda hummalı bir çalışma başlatarak bayrama hazırlıyoruz. Amacımız çocuklarımızın Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde geçirmelerini sağlamak. Kurban Bayramı'na kadar 13 oyun grubu kurmayı hedefliyoruz."

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