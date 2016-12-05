Yurtta kolunu kıyma makinesine kaptırdı, 1 milyon 30 bin TL tazminat istiyor

Kütahya'da geçen yıl, ziyaretine gittiği ağabeyi 16 yaşındaki Serkan Ekşi'nin kaldığı Özel İkizhöyük Talebe Yurdu mutfağında elini kıyma makinesine kaptıran ve sağ kolu dirseğin altında kesilen 13 yaşındaki Nurettin Ekşi için, yurt yönetimi ve sahiplerine karşı 1 milyon 30 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açıldı

Olay 22 Ağustos 2015 tarihinde Kütahya'nın merkeze bağlı İkizhöyük Köyü'nde ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı Özel İkizhöyük Talebe Yurdu'nda meydana geldi. O tarihinde 12 yaşında olan Nurettin Ekşi, yurtta kalan ağabeyi Serkan Ekşi'yi ziyarete gitti. İddialara göre iki kardeş yurttan dışarı çıkmak için yurt müdürü Mehmet Kalkan'dan izin istedi. Müdür Kalkan da, yurttaki işlerin bitirilmesini isteyerek iki kardeşi mutfağa gönderdi. Ağabey Serkan Ekşi bulaşık yıkarken, yurdun aşçısı Bünyamin Dağ da Nurettin Ekşi'den etleri kıyma makinasına koymasını istedi. Nurettin Ekşi etleri koyarken sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Kıyma makinesiyle birlikte hastaneye götürülen Nurettin'in sağ kolu dirseğinin altından kesildi.



MÜDÜR VE AŞÇIYA DAVA



Olayın ardından yurt müdürü Mehmet Kalkan ile aşçı Bünyamin Dağ hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan Kütahya 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Savcılık iddianamesinde 'Şüphelilerin henüz 12 yaşında olan mağduru yurtta çalıştırmaları, yine mağdurdan kıyma makinesiyle et çektirmelerini istemeleri nedeni ile bilinçli taksirle hareket ettikleri, zira bu yaştaki bir çocuğun elini et makinesine kaptırabileceğini öngörmelerine rağmen, gerekli tedbiri almadan atılı suçu işledikleri anlaşıldığından' ifadelerine yer verildi. 4 Ocak'ta mahkemenin olay yerinde keşifte bulunacağı belirtildi.



Ceza davasının yanısıra Ekşi ailesi, avukatları Suat Özcan aracılığıyla, yurt yetkilileri hakkında Kütahya 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Nurettin Ekşi'nin kopan kolu için 1 milyon 30 bin lira maddi ve manevi tazminat davası açtı.



2 SAAT BEKLETİLDİĞİ İDDİASI



Ekşi ailesinin avukatlığını üstelenen Eskişehir Barosu avukatlarından Suat Özcan, Nurettin Ekşi'nin yaşadığı olay ve dava süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:



"Nurettin, yurtta kalan ağabeyi Serkan'ı ziyaret gidiyor. Daha önce konuşmuşlar, şehirde bir fuar, eğlence yeri açılmış çocuklar için. Orayı gezip, dolaşacaklar. Yurt müdüründen izin istiyorlar. Müdür, 'yurtta yapılacak işler var, bu işleri bitirirseniz izin verme durumunu konuşuruz' diyor. Çocukları aşçının yanına gönderiyor. Aşçı, Nurettin'e 'etleri kıyma makinesinde sen yapacaksın', ağabeyi Serkan'a da 'bulaşık yıkama gibi işleri yapacaksın' diyor. İşleri yapmaya başladıkları sırada birden Nurettin çığlık atmaya başlıyor. Ağabeyi çığlık sesini duyunca bakıyor eli kıyma makinesinde. Kıyma makinesi de küçük bir şey değil, sanayi tipi, büyük, ağzı geniş. Tedbirli davranılmadan, küçük yaşta bir çocuğa bırakılması mümkün olmayan bir makine. Onu kurtarmak için ağabeyi kıyma makinesinin fişini çekmeye çalışıyor. Elleri bulaşık yıkadığından ıslak olduğu için elektrik çarpıyor. Aşçı da yardım ediyor ve makineyi durduruyorlar. Çocuklarının ifadelerine göre, 'bizi beklettiler' diyorlar. Yaklaşık 2 saat Nurettin'in eli makinenin içinde o vaziyette beklemiş. Bunun nedenini sorduğumda diyorlar ki, 'İfadenizi bizim lehimize yani burada kendiniz kurcalarken, meraktan oldu diye ifade verin.' Özellikle ağabeyine baskı yapıyorlar. Serkan da çocuk olduğu için çok direnemiyor. Daha sonra hastaneye götürüyorlar. Sağ kolu dirsek altından kesiliyor. Yurt müdürü Mehmet Kalkan ve aşçı Bünyamin Dağ hakkında ceza davası açıldı. 4 Ocak'ta keşif yapılacak. Hukuk mahkemesinden de çocuğun uğradığı zararları karşılamak için maddi ve manevi tazminat talep ettik. Toplamda 1 milyon 30 bin lira miktarı var. Bunun şimdiden tedbir altına alınması lazım."