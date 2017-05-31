Yurttaki gerginlikten sonra pompalı tüfekle fotoğraf paylaşınca...

Aydın'ın Kuşadası'nda İlçesi'nde, üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunun kantinini işleten 40 yaşındaki Ö.A.'nin, sahurda tartıştığı bir grup kız öğrencinin üzerine yürümesiyle başlayan gerginlik, sosyal paylaşım sitesindeki tehditleri ve pompalı tüfekli fotoğrafıyla had safhaya ulaştı. Öğrencilerin suç duyurusu üzerine Ö.A., savcılığın talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananların ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) da kantinci Ö.A.'nın yurtla yaptığı sözleşmeyi iptal etti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kuşadası Turizm Fakültesi'nde öğrenim gören kız öğrencilerin kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtta bir grup öğrenci, dün saat 03.00 sıralarında sahura kalktı. Yiyecek bir şeyleri olmayan öğrenciler, yurdun kantinini işleten Ö.A.'yı arayıp, kantini açmasını istedi. Eşi Z.A. ile yurda gelerek kantini açan Ö.A. ile kız öğrenciler H.Ö. ve K.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine Ö.A., iddiaya göre, iki kız öğrenci ile yanlarındaki arkadaşlarının üzerine yürüdü. Elinde bıçak bulunduğu da iddia edilen Ö.A.'dan korkan kız öğrenciler, panikle kaçarken o anlar yurtta kalan diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayın ardından iki kız öğrenci polisi arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine yurda gelen polis, H.Ö. ve K.T. ile kantinci Ö.A.'yı polis merkezine götürüp, ifadelerine başvurdu. Birbirinden şikayetçi olmayan taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



SİLAHLI PAYLAŞIM VE KÜFÜR

SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLDİ

Yaşananların ardından yurtta kalan kız öğrenciler, sosyal medyada yaşanan gergin anları kınadıkları paylaşımlarda bulundu. Ancak, gerginlik Ö.A.'nın serbest bırakılmasının ardından sosyal paylaşım sitesindeki tehditleri ve silahlı fotoğrafıyla had safhaya ulaştı. Ö.A., sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında yaptığı paylaşımda suçsuz olduğunu ileri sürüp, tartıştığı kız öğrencileri 'anarşist' olmakla suçlayıp, sinkaflı küfürler etti. Ö.A., "Cinnet geçirmeye az kaldı hepsini …" sözleriyle elinde pompalı tüfek bulunan fotoğrafını paylaştı.Öğrencilerin suç duyurusunda bulunması üzerine Ö.A., savcılığın talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Geceyi Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde geçiren kantinci Ö.A.'nın yurt ile yatığı sözleşmesi ise Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından iptal edildi. ADÜ Rektörlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu'nun da yaşananlarla ilgili ayrı ayrı idari soruşturma başlattığı bildirildi. ADÜ öğrencilerinin can güvenliklerinin olmadığı yönündeki yoğun paylaşımları üzerine ADÜ Rektörü Cavit Bircan da sosyal medya hesabından "Gençler; güvenliğin arttırılması ve olayın bir daha tekrarlanmaması için gerekli girişimler yapılıyor" paylaşımında bulundu.