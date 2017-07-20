Yuvadan düşen yavru leyleği itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, aydınlatma direğindeki yuvasından düşen yavru leyleğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yavru leylek, merdivenli araçla tekrar yuvasına bırakıldı

Dün saat 22.00 sıralarında, Yılmazlar Mahallesi Leylak Sokak'taki Turgutlu Belediye Binası önündeki aydınlatma direğinin tepesindeki yuvadan yavru leylek düştü. Yakındaki evlerinin balkonunda otururken, leyleğin yuvadan düştüğünü farkeden 17 yaşındaki Ümmühan Gülakman, babasıyla birlikte yardıma koştu. Genç kız, zavallı yavru leyleğin uçamadığını görünce durumu iftaiyeye bildirip, yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru leyleği, merdivenli araç ile aydınlatma direğinin tepesindeki yuvasına bıraktı. İtfaiye yetkilileri, yavru leyleğin tekrar yuvadan düşmesi halinde kendileri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceğini bildirip, olay yerinden ayrıldı.



Yavru leyleğin tekrar yuvasına konulmasını duygulanıp, ağlayarak izleyen Ümmühan Gülakman, "Evin balkonunda oturuyordum. Leylek kanatlarıyla çırpındı, çırpındı ardından da yere düştü. Leyleğin annesi diğer direkte çaresizce bekliyordu. Şükür ki itfaiye ekipleri yavru leyleği başına bir şey gelmeden tekrar yuvaya koydu. Çok mutluyum, onlara teşekkür ediyorum" dedi.





Kaynak: