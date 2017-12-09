Yüz yıldır beklenen miras paylaşıldı ama...

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 41 bin metrekarelik taşınmazın sahibi olan Hacı Osman'ın 4. kuşak mirasçıları, yüz yıldır bekledikleri mirastan pay aldı. Haber bültenlerinde, internet sitelerinde ve gazetelerin tamamında bu olay haber oldu. Ancak satılan arazi ile satış değeri arasındaki orantısızlık haberi okuyan ve izleyen herkesin kafasını karıştırmaya yetti

Bodrum ilçesi Kemer Mahallesi'nde bulunan 102 ada, 44 parseldeki 41 bin 348 metrekarelik taşınmazın kendilerine ait olduğu iddiasıyla 68 kişiden oluşan Hacı Osman varisleri ellerindeki Osmanlı tapularıyla avukat Devrim Deniz aracılığıyla açtıkları davayı kazandı.



Zeytinlik araziden oluşan taşınmaz, veraset ilanının ardından ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Arazi, 736 bin liraya satıldı.



Hacı Osman’ın 4. kuşak mirasçıları 68 kişi, 18 ay süren yasal sürecin tamamlanmasının ardından Milas'ta hisselerine düşen paraları almanın sevincini yaşadı.



Parayı alanlar memnun oldu ama satış rakamı kafaları karıştırdı. Bulunduğu bölge itibariyle arazilerin bu denli değerli olduğu bir yerde 41 bin metrekare arazinin 736 bin TL’ye satılması şaşkınlık yarattı. Haber yayınlandıktan sonra paranın çok az olduğuna ve bu işin içinde bir tuhaflık bulunduğuna dair onlara yorum yapıldı.