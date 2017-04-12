Yüzme havuzuna düşen 19 aylık Enis, yaşam savaşı veriyor

Muğla 'nın Köyceğiz İlçesi'nde, evdeki yüzme havuzuna düşen 19 aylık Enis Poyraz Işık bebeğin biri olay yerinde, diğeri hastanede iki kez kalbi durdu. Müdahaleyle 2 kez hayata döndürülen minik Enis, ambulans helikopterle daha donanımlı olan Isparta'daki hastaneye sevk edildi.



İKİNCİ KEZ KALBİ DURDU

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Yeni Mahalle Ali Efendi Caddesi numara 15'teki evde meydana geldi.Bora ve Ayla Işık çiftinin tek çocuğu 19 aylık Enis Poyraz Işık, mutfakta yemek hazırlayan anneannesi Emine Beşer'in bir anlık dalgınlığından faydalanarak, açık olan mutfak kapısından dışarı çıktı. Minik Enis, su dolu yüzme havuzuna düştü. Durumu fark eden anneanne, minik Enis'i sudan çıkardı. Durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Enis'in kalbinin durduğu belirlendi. Yapılan müdahaleyle tekrar hayata döndürüldü.Minik Enis ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede de kalbi duran ve müdahaleyle tekrar hayata döndürülen Enis, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan minik Enis'in, daha donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. İzmir'de konuşlu Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Muğla Stadı'na kara ambulansıyla getirilen minik Enis'i alarak, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuğun tedavisinin sürdüğü bildirildi.