'Zenginler gemisi' Kuşadası'nda

Kuşadası Limanı'na gelen, dünya turundaki Malta bayraklı 'Azamara Journey' isimli kruvaziyer gemisi, uzun zaman sonra 850 turist getirdi. Yolcular, limanda halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Limana, 'Azamara Journey'in ardından 'Celestyal Olympia' isimli Yunan bandıralı gemi de 1000 yolcusuyla yanaştı. Kuşadası Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyer gemilerinin rotalarını ilçeye tekrar çevirmelerinin sevindirici olduğunu söyledi

Türkiye'yi rotalarından çıkaran dünyanın önde gelen kurvaziyer şirketleri, Türk limanlarını listelerine yeniden almaya başladı. Bu yıl Türkiye limanlarına gelinmeyeceğini duyuran Royal Caribbean Cruise şirketinin en lüks gemileri arasında yer alan 'Azamara Journey', sabah saatlerinde, Kuşadası Limanı'na yanaştı. Kruvaziyer gemisinin, bu yılki 60 liman 29 ülke 102 günlük dünya turu kapsamında Kuşadası'na geldiği belirtildi. Yolcuların 100- 120 bin dolar ödediği, 191 metre uzunluğundaki ultra lüks gemi, dünyadaki en butik ve ultra lüks gemiler arasında yer alıyor. Geminin rota üzerindeki limanlarında turun 10 günlük bölümüne katılmak isteyenler ise kamara konumuna göre, 15 ile 25 bin dolar arasında ücret ödüyor. Gemide, tamamı zenginlerden oluşan ve günlük 400- 600 dolar para harcadıkları öğrenilen her 2 yolcuya 1 personel hizmet veriyor. Çoğunu İngiliz ile ABD'lilerin oluşturduğu gemideki 850 yolcu, Kuşadası'nda halk oyunları ekibince karşılandı. Tur programlarına katılan turistler, otobüslerle ören yerlerine götürülürken, yolcuların bir bölümü de turlara katılmayıp, Kuşadası'nda çarşıları gezmeyi tercih etti.

'Azamara' ile Kuşadası Limanı'na yanaşan, Yunan bandıralı, 'Celestyal Olympia' isimli gemideki 1000 yolcuyla birlikte Kuşadası Ege Ports Limanı'nda hareketli bir gün yaşandı.

YOLCULARDAN ESKİ GÜNLERE DÖNME TEMENNİSİ

'Azamara Journey'in yolcularının bir bölümü, daha önce de Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Yolcular, Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtip, daha önce de geldiklerini hatırlattı. Bir yolcu, "Umarız, o eski günlerine kısa sürede döner" dedi.

AYNI FİRMANIN BİR GEMİSİ DAHA GELECEK

Kuşadası Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, aynı kruvaziyer firmasına ait 'Azamara Pursit' gemisinin de 24 Eylül günü Kuşadası Limanı'na yanaşacağını belirterek, gemilerin rotalarının Türkiye'ye çevrilmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Bu yıl ek seferlerin artacağını, 140 gemi seferi ile 120 bin yolcunun Kuşadası Yolcu Limanı'ndan ülkeye günübirlik giriş yapacağını kaydeden Güngör, "Kuşadası limanı için anlamlı gün. İki misafirimiz var. Biri yıllardır gelen kötü zamanlarda bile bizi yalnız bırakmayan bir müşterimiz, diğeri ise dünya turunda olan Azamara gemisi. Bu bizler için anlamlı. Gezdiği 60 ülke arasında ülkemizin olması, ziyaret edeceği 60 liman içinde Kuşadası'nın bulunması bizim için önemli. Bizler için bir gurur. Kurvaziyer turizmi açısından geçtiğimiz zorlu süreçte bu ziyaret güvenin pekiştirilmesi anlamında önem taşıyor. Diğer yandan bu söktürün kısa sürede toparlanacağının işareti" dedi.

BÜYÜK FİRMALAR DÖNÜYOR

Geçen yıl kötü sezon geçirildiğini dile getiren Güngör, şunları söyledi:

"En kötü sezondu. Bu yıl çok büyük farklılık beklemememize rağmen geçtiğimiz yıla göre bir nebze iyi olacak. Önümüzdeki yıl biraz daha toparlanacak. Asıl toparlanma 2020 yılında olacak. Katıldığımız fuarlarda da bunun sinyallerini alıyoruz. Bu sektörde rezervasyonlar 2 yıl önceden yapılıyor. Bu yıl 140 gemi, 120 bin yolcu bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda biraz daha artacak. Bu yılın planlı gemilerine ek olarak, Norwegian Cruise Lin kruvaziyer firmasına ait 2 gemi planlı seferlerini gerçekleştirecek. Bu iki firmanın dört seferine ev sahipliği yapacağız. 2019 yılında dünyanın en büyük kruvaziyer firmaları deneme sefer sayılarını artıracak. İki kruvaziyer firması Norwegian Cruise Line ile Royal Caribbean Cruises, 2019 yılında toplam 8 ek seferi gerçekleşecek. Büyük firmaların bu seferleri, Türkiye'yi tekrar rotalarına aldıklarının bir göstergesi."

ESNAF YİNE DERTLİ

Kuşadası'nın turistik çarşı esnafı ise gemi yolcularının çarşıya bırakılmamasının kendileri için sıkıntı oluşturduğunu söyledi. Kuşadası'nda hediyelik eşya mağazası işleten Varol Bozdağ "Daha önce her yıl dünyanın en büyük gemilerinin aralarında olduğu 400 geminin yanaştığı Kuşadası Limanı'na 'Azamara'nın sadece 2 seferinin olması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Gemilerden esnafa hiçbir fayda yok, esnaf kan ağlıyor" dedi.



