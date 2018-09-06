Zeus Mağarası güzelleştiriyor

Mitolojide tanrıların en büyüğü olarak bilinen Gök Tanrısı Zeus'un adını alan mağara, Güzellik Tanrıçası Afrodit'in güzelliğini bu mağarada yüzerek aldığı belirtiliyor. Ziyaretçilerden Sevim Şan, 'Buraya ne kadar sık gelirsem saçlarım o kadar kolay uzuyor ve cildim güzelleşiyor' dedi

Şefika Bal-Aydın Güzelçamlı Dilek Yarımadası yakınlarında bulunan Zeus Mağarası, buz gibi suyuyla hergün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Mitolojide tanrıların en büyüğü olarak bilinen Gök Tanrısı Zeus'un adını alan mağara, Güzellik Tanrıçası Afrodit'in güzelliğini bu mağarada yüzerek aldığı söylenir. Yıl boyunca su ısısının ortalama 5 derece olduğu mağara kayaların arasından sızıntı ile gelen su ile dolmuş ve devir daim olmaktadır.

Yaz aylarında yüzmek için sık sık Zeus Mağara'sına geldiklerini belirten arkadaşlar Sevim Şan ve Şeyma Bozdoğan mağara suyunun clitlerinde bıraktığı güzel etkiden bahsetti.

Saçlara ve cilde çok yararlı

Buraya ne kadar sık gelirsem saçlarım o kadar kolay uzuyor ve cildim güzelleşiyor diyen 22 yaşındaki Sevim Şan, "Biz buraya çok yakın olan Söke'de yaşıyoruz. Yaz aylarında her haftasonu geliyoruz. Deniz ve havuz suyunun ciltte ve saçlarda bıraktığı o kötü his burada hiç yok. Hatta denize veya havuza girdikten sonra buraya geldiğimizde sertleşmiş saçlarımızdaki yumuşama hemen hissediliyor" diye konuştu.Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Şeyma Bozdoğan'da cilt lekelerine Zeus Mağarası'nın suyunun iyi geldiğini söyleyerek şunları ekledi; " Soğuk suyun cilde olan faydaları zaten biliniyor. Benimde vücudumda var olan lekeler buraya sık gelmeye başlamamla birlikte son buldu. Ayrıca vücuttaki kan dolaşımı da soğuk suya girince hızlanıyor, burada yarım saat yüzmek cildi geriyor ve parlaklaştırıyor. Uzaktan gelenler suyun soğukluğu yüzünden girerken çok tereddüt ediyor ama biz çok alıştık." Yüzme bilmeyenlerin mağaraya gelmeleri konusunda uyarılarını dile getiren arkadaşlar Şan ve Bozdoğan, "Yüzme bilmeyenler buraya gelirken dikkatli olmalı. Burası daha önceleri ölüm vakalarının yaşandığı bir yer. Denizde ve havuzda olunduğu gibi burada da temkinli olunmalı" diye söyledi.