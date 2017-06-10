Zeytin üreticileri Yırca'da toplandı, 'Zeytinime dokunma' dedi

Manisa'nın Soma İlçesi Yırca Mahallesi'ndeki zeytin üreticileri eylem yaparak, "Zeytinime dokunma" dedi

Soma İlçesi Yırca Mahallesi'nde biraraya gelen zeytin üreticileri, 'Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın ikinci maddesinin tekrar görüşülmek üzere komisyona gönderilmesinin yeterli olmadığını belirterek, düzenlemenin tamamen geri çekilmesini istedi. Yırca Mahallesi sakinlerine Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (Çiftçi-Sen) Genel Sekreteri Ali Bülent Erdem, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Sosyal Haklar Derneği üyeleri ve Madenci Evleri Soma Temsilciliği üyeleri destek verdi. Mahalle meydanında dün toplanan yaklaşık 60 kişilik grup, 'Bu yasa meclisten geçmeyecek', 'Zeytinime dokunma', 'Yasanız zeytinlerimize sökmez' yazılı pankartlar açarak çeşitli sloganlar attı.



Geçtiğimiz gün TBMM bahçesine sembolik olarak zeytin ağacı dikildiğini hatırlatan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, "Ankara'nın soğuğuna bu zeytinin dayanması zor. Ama biliyoruz ki zeytin en dirençli ağaçlardan birisi. Susuzluğa, kuraklığa dayanan zeytin ağacı inanıyoruz ki bugün AKP iktidarına da direnecek. Biz yasa tasarısındaki o madde tamamen geri çekilene kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.



Yırca Mahallesi sakinlerinden Ayşe Ürüncü de yaptığı konuşmada, köylerinde termik santral kurmak isteyen Kolin şirketler grubu tarafından daha önce 6 bin 666 zeytin ağacının katledildiğini anımsatarak, "O günü tekrardan yaşamak istemiyoruz. Her geçen gün yeni zeytin yasası çıkarmak istiyorlar. Mahalleli olarak mağduriyetimiz sürüyor. Gelip bizlere ne yapmak istediğimizi sormadılar" dedi.



"DEĞİŞİKLİK AYRIMCILIKTIR, ADALETSİZLİKTİR"

En az 3 kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesisin yapılamayacağını ifade eden Çiftçi-Sen Genel Sekreteri Ali Bülent Erdem, değişiklikle birlikte alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılabileceğini söyledi. Erdem şunları söyledi:"Kanunsuz yönetmeliğin yürürlükte olduğu dönemde 'kamu yararı' adı altında maden şirketlerine nasıl izin verildiğini ve binlerce zeytin ağacının nasıl katledildiğini hep birlikte gördük. Zeytinliklere zarar verme olasılığı değil, doğrudan zarar vereceği bilinerek yapılması istenen bu değişiklik, işte tam da bu nedenle ayrımcılıktır. Maksatlıdır. Çiftçilere ait tesisin kaldırılarak, sanayicinin tesis kurmasına olanak sağlamaktır. Bu adaletsizliktir, bunun yanı sıra bir kesime karşı başka bir kesimden yana taraf olmaktır. Kabul edilebilir değildir. Kaldı ki, zeytincilik bir kültürdür. Zeytin ağaçları, tek başına zeytin yetiştirenlerin değildir, bütün halkındır. Bu yasa değişikliği vatandaşların üzerinde yaşadıkları, vatan olarak sahiplendikleri bir ortak güzelliğin ve huzur bakımından herkesin yararlandığı bir olanağın, iki elin parmakları sayısındaki bir kesimin kazanç-kar elde etmesine feda edilmesidir. Birlikte olduğumuzda güçlü olduğumuzu gördük. Enerjimiz toplamalıyız. Ve ısrarla üreticileri, tüketicileri, doğayı, ağaçları, insanları, hayvanları kısacası tüm canlı yaşamı ilgilendiren konuların karar süreçlerini etkilemenin takipçisi olmalıyız. 'AKP ve şirketler zeytinimize,toprağımıza,suyumuza,tohumumuza,otlak ve meralarımıza dokunma!' diyerek rehavete kapılmadan meraların korunmasında da mücadelemizi sürdürmeliyiz."