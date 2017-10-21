Zeytinlik alanda başı gövdesinden ayrılmış ceset bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu

Edremit'in Tuzcumurat Mahallesi yakınlarından geçen çevre yolu kenarındaki zeytin bahçesinde ceset gören çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, başı gövdesinden ayrılmış cesedin, Balıkesir nüfusuna kayıtlı Ali Gömeç'e (30) ait olduğunu belirledi.



Gömeç'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yaptığı açıklamada, Tuzcumurat Mahallesi'nde vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini söyledi.



Sırmalı, "Yapılan araştırmada cesedin üzerindeki giysinin cebinden Ali Gömeç'e ait kimlik çıktı. Maktulün Balıkesir merkez Dinkçiler Mahallesi'ne kayıtlı olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının ilk incelemesindeki bulgular, cinayetin başka yerde işlenerek cesedin buraya atıldığı yönünde. Soruşturma savcılıkça yürütülüyor." ifadelerini kullandı.



