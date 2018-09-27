Zeytinlik alanda yangın

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında, 10 dönüm alan zarar gördü

Yenipazar'ın Dereköy Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, bugün saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter havadan, 3 yangın söndürme arazözü, 2 tanker 3 belediye arazözü, 4 orman muhafaza memuru, 20 orman yangın söndürme işçisi ve 30 personel ise karadan söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca, yangında 10 dönüm zeytinlik alanın yanarak zarar gördüğünü söyledi.