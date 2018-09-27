Zeytinlik alanda yangın

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında, 10 dönüm alan zarar gördü

Zeytinlik alanda yangın
27 Eylül 2018 Perşembe 10:23

Yenipazar'ın Dereköy Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, bugün saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter havadan, 3 yangın söndürme arazözü, 2 tanker 3 belediye arazözü, 4 orman muhafaza memuru, 20 orman yangın söndürme işçisi ve 30 personel ise karadan söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca, yangında 10 dönüm zeytinlik alanın yanarak zarar gördüğünü söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zeytinlik #yangın #aydın #yenipazar
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