Zifte gömülen köpeğe yardım eli

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde yol kenarındaki arazide zift birikintisine gömülen yavru köpek, fotoğraf çekimi için otomobilleriyle duran gelin ve damat tarafından bulundu. Ölmek üzere olan köpek, düğün fotoğrafçısı ve çiftin arkadaşları tarafından yapıştığı yerden alınıp itfaiye ekiplerince Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirildi

Fethiye'den Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeki Patara Plajı'na fotoğraf çekimi için giden ve düğünlerini daha sonra yapmayı planlayan gelin ve damat, dün saat 17.00'de, Seydikemer-Kaş Karayolu üzeri Çaykenarı Mahallesi'nde otomobili kenara çekerek mola verdi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından asfalt çalışması yeni tamamlanan yol kıyısında fotoğraf çektirmek isteyen çift, yola 3 metre uzaklıktaki zift birikintisine gömülmüş bir yavru köpek gördü. Henüz 4-5 aylık köpeğin, vücudunun tamamına yapışan zift nedeniyle hareket edemediğini fark eden çift ve arkadaşları, üzüntü yaşadı. Yaklaşık 20 dakikalık uğraşa rağmen köpeği ziften çıkaramayan çift ve yanlarındakiler, bunun üzerine zift tabakasını komple araziden kaldırarak hayvanı kurtardı. Bu anlar çiftin arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Gelinin yere oturarak kurtarma çalışmalarını izlediği görüntülerde, cep telefonunuyla çekip yapankişinin asfaltı döken ekiplere sözlü tepkisi de dikkat çekti.



GECE BOYU İTFAİYEDE KALDI



Yavru köpek bu sırada olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi. Hareket edemeyen yavru köpek, geceyi itfaiye binasında geçirdi. İtfaiyeciler tarafından sütle beslenen köpek, bugün saat 09.00'da Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirildi. Görevliler sol göz ve kulağı bile zifte bulanmış köpeğin üzerindeki büyük parçaları elleriyle kopararak temizledi. Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Veteriner Emre Kangal ise barınaktaki ameliyathaneye taşınan köpeğin vücudunu gazyağıyla silmeye başladı.



"HAYATTA TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



Köpeğin vücudunun büyük bir bölümünün ziftle kaplanmış halde olduğunu belirten veteriner Kangal, gazyağıyla bu zifti temizleyemeye çalışacaklarını söyledi. Daha sonra vücudunun tahriş olmuş bölgelerine tedavi uygulayacaklarını aktaran Kangal, bu şekilde yavruyu hayatta tutmak için çabalayacaklarını kaydetti. Köpeği gördüğünde veteriner olarak büyük üzüntü yaşadığını belirten Kangal, "Köpeği ilk görenler duyarlılık gösterdi. Bu sayede buraya transferi sağlandı. Köpeğin hali içler acısı. Umarım en kısa sürede bu durumu atlatır" dedi.



Kangal, müdahaleye rağmen çok yorgun ve bitkin düşen minik yavrunun hayati tehlikesi bulunduğunu ve ölebileceğini belirtti.