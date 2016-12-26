Zihinsel engelli kıza cinsel istismar!

Manisa'nın Demirci İlçesi'nde, 16 yaşındaki hafif zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen iki şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Zihinsel engelli kıza cinsel istismar!

Manisa Demirci'de yaşayan hafif zihinsel engelli K.A., ailesine V.D. (23) ve B.Ç.'nin (17) kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyledi. Bunun üzerine aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Demirci İlçe Jandarma ve Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ç.'yi Serçeler Mahallesi'ndeki evinde, V.D.'yi ise Kütahya'nın Simav İlçesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.D. tutuklandı, B.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #cinsel taciz
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