100 milyon turist hayal değil

Türkiye’nin 100 milyon turisti ağırlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, ‘Artık sadece deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra kültür, kruvaziyer, kongre ve sağlık turizmiyle ülkemize gelen turistlerin sayısını arttırabilir ve bu hedefe ulaşabiliriz” dedi

Ali Budak- İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bağlıkaya, 2016 ve 2017'de hükümetin turizm sektörünün ayakta durması için hükümetin elinden geleni yaptığını söyledi. 100 milyon turistin kendilerine belirledikleri bir hedef olduğunu ve bu hedefin resmi bir hükümet programının içinde yer almadığını söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Sektörün paydaşları olarak koyduğumuz bir rakam bu. 'Böyle bir hedefimiz var buraya yürüyelim' gibi diye topyekun bir hareket içerisinde olmalıyız diyoruz. Zaten ülkemiz 100 milyon turisti ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Bunu gerçekleştirmek için de deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra kültür, kruvaziyer, kongre ve sağlık turizmiyle ülkemize gelen turistlerin sayısının arttırabilir ve bu hedefe ulaşabiliriz” dedi.

Bu yıl 40 milyon turist ağırlayacağız



Türkiye’ye 2016'da 22 milyon turist geldiğini rakamın bu yıl 40 milyona ulaşacağını tahmin ettiğini belirten Bağlıkaya, şöyle konuştu: Dünyada bir başka ülke gösterebilir miyiz? Ülkemiz kadar büyük badireler atlatsın, büyük olaylar yaşasın ve daha sonra bu kadar turisti tekrar ağırlayabilsin. Aynı zamanda turizm sektörünü ayakta tutsun. Bazen turist geri gelir sektör ayakta değildir. Çünkü her şey bitmiştir. Topyekun bir hareketle ve tedbirlerle sektör ayakta tutuldu. Türkiye'nin iki yılda potansiyelini yüzde 50'ye yakın artırırken sektör paydaşlarının da bu yolda attığı adımlar çok sağlıklı oldu.

100 milyon turist hedefi hayal değil!

Sahip olduğu zenginliklere bakıldığına Türkiye'nin eşsiz bir turizm ülkesi olduğuna vurgu yapan Bağlıkaya, “Türkiye 100 milyon turisti ağırlayabilecek kapasiteye sahiptir. Deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra kültür, kruvaziyer, kongre ve sağlık turizmiyle ülkemize gelen turistlerin sayısının artmasıyla bu hedefe ulaşabiliriz. Daha bir tane büyük bir gemi gelmiyor. Yüksek sayıda kongre ülkemize gelmiyor. Spor takımları ülkemize yeni yeni gelmeye başladı. Dolayısıyla bazı segmentlerde geriye dönüşler zaman alıyor. Yani deniz, kum, güneş turisti gibi bazı sektörler hemen toparlanamayabiliyor. Bazı turist segmetnleri biraz nazlıdır ve daha geç gelir. Bunların hepsi tamamlandığı zaman hem gelirde ortalama paket fiyatlarında istediğimiz seviyelere doğru yaklaşacağız hem de bu hedefin zor olmadığını göreceğiz” diye konuştu.

“Turizm cari açığı kapatacak en önemli sektördür”

Cari açığı kapatacak en önemli sektörün turizm olduğunu da belirten Bağlıkaya, şöyle konuştu: 2023 yılında hükümet tarafından konulan 60 milyon turist sayısına rahat ulaşacağız. Kruvaziyer turizminde küçük ama sevindirici gelişmeler oluyor. Türkiye'nin kruvaziyer turizm macerası geçmişte de böyle başlamıştı. Ülkeye gelen bütün turistlere ayrım yapmadan hizmet ediyoruz. Turistin bizim için değerlisi değersizi yok. Herkes bizim için çok değerli. Turist ayırmıyoruz ama segmenti, harcama gücü yüksek olan turistlere biraz daha fazla emek sarf etmemiz gerekiyor. O yüzden bu çalışmaları da ayrıca yapmak gerekiyor. Bu şekilde çalışmalarla cari açığı kapatacak en önemli sektör de turizm olacaktır. Bunun dışında da turizmi 12 aya ve 7 bölgeye yaymak gerekiyor ve bu kapsamda da gerekli çalışmaları yürütüyoruz.

“Booking.com vergisini ödesin ve girsin”

Online otel rezervasyon portalı booking.com’un vergilerini ödemesi sonucunda olumlu bir gelişme olacağını ifade eden Bağlıkaya, “Vergilerini öderlerse bir gelişme olacak. Herhangi bir şirket de kurmadılar. Türkiye’de Türklere satışları engellenmiş durumda. Başka bir şeyleri engellenmiş durumda değil. Bu kadar abartılacak bir durum yok aslında. Bıraksınlar da Türkiye'de de Türklere satışları Türk acenteleri yapsın. Hem vergi vermesin hem de gelip burada bizim acentelerimizle rekabete girsin. Bu olmaz ki. Onların kendi açılarından bakıldığında haklılar. Ama ülkenin de bir düzeni var. Bizim bir önerimiz var aslında. İş turizmi yapın acentelerden vergi alınmasın ya da booking.com'dan da vergi alınsın. Bizim arkadaşlarımız bu durumda nasıl rekabet edecek. Booking.com'un olmaması Türkiye’de turizmle ilgili negatif bir şey oluşturuyor gibi bir algı olmasın. Çünkü böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.