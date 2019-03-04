200 milyar dolarlık ihracatı aşacağız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yeni bir rekorla, şubat ayı performansımızı bir üst çıtaya çıkarttık. Bu sayede, son yıllarda bir türlü geçemediğimiz 200 milyar dolarlık ihracat bandını aşmaya daha kararlı yürüyoruz" dedi.

İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen, şubat ayı dış ticaret rakamları toplantısında yaptığı konuşmada, geçen ay ihracatın Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre yüzde 3,7 artışla 14,3 milyar dolar, Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise yüzde 3,5 artışla 13,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Geçen yıl şubat ayında gösterilen başarıya işaret eden Gülle, "Bu sene yeni bir rekorla, şubat ayı performansımızı bir üst çıtaya çıkarttık. Artık pusulamız, her ay bir önceki yılın aynı ayında kırılan rekoru daha da ileri taşımak. Bu sayede, son yıllarda bir türlü geçemediğimiz 200 milyar dolarlık ihracat bandını aşmaya daha kararlı yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

16 milyarı geçmeliyiz

Gülle, haftalık bazda 3 milyar dolarlardan 3,5 milyar doların üzerinde bir ihracat seviyesine ulaştıklarına dikkati çekerek, bu artış trendinin martta da devam edeceğini söyledi. Haftalık ihracatı 4 milyar doların üzerine çıkartarak, bu yıl en az 1 ay 16 milyar dolar sınırını aşmak istediklerini vurgulayan Gülle, bu hedeflere ulaşmada, hükümetin desteklerinin önemli etkisinin olduğunu kaydetti.

175 ülkeye ihracatta Türk lirası kullanıldı

Gülle, şubatta 47 ilin ihracatını artırdığına işaret ederek, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin İstanbul, Kocaeli ve Bursa olduğunu söyledi. Bu dönemde 175 ülkeye ihracatta Türk lirası kullanıldığını aktaran Gülle, 6 bini aşkın firmanın beyannamelerinde Türk lirasını tercih ettiğini açıkladı. Gülle, miktar bazında ihracatın, yüzde 20'ye yakın artışla 11,3 milyon tona ulaştığını aktardı. Şubat ayında parite etkisinin negatif yönlü 496 milyon dolar olduğunu belirten Gülle, yılın ilk 2 ayında parite kaybının 1 milyar doları aştığını, bunda, avro-dolar paritesinin geçen seneye göre önemli düşüş yaşamasının etkili olduğunu vurguladı.

