2017 Asgari ücreti ne zaman belli olacak?

Asgari ücreti belirlemek için komisyon bugün bir kez daha toplandı

2017'ye sayılı günler kala, yeni yılda asgari ücretin en olacağı konusu da tartışılamaya devam ediliyor. Asgari ücret komisyonu bugün 3. kez toplandı. Bugünkü toplantıya TİSK ev sahipliği yaptı. İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan komisyonun toplantısına katılan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de eşlik etti. Basına kapalı olarak 1.5 saat süren toplantıda TÜİK yetkilileri bazı bilgiler verdi.



İşçileri 'ağır', 'orta ağır' ve 'hafif' işlerde çalışanlar olarak ayıran TÜİK yetkilileri, ağır işlerde çalışan bir işçinin yaşam maliyetini bin 668 lira 90 kuruş olarak açıklarken, orta ağır işlerde çalışan işçilerin yaşam maliyeti de bin 485 lira 30 kuruş olarak açıklandı. Yetkililer hafif işlerde çalışan işçilerin yaşam maliyetini ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıkladı.



Görüşmelerle ilgili açıklama yapan işçi temsilcisi Nazmi Irgat, asgari ücretin vergi kesintisinden muaf tutulması talebini de dile getirdiklerini söyledi. Irgat, asgari ücretin 1600 TL olması konusunda da ısrarcı davrandıklarını vurguladı.



Asgari ücretle ilgili son toplantı ise 29 Aralık Perşembe günü yapılacak ve bu toplantıda son karar verildikten sonra açıklama yapılacak.





