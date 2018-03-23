2017'de işsiz sayısı azalmadı, arttı!

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek, yüzde 10,9 olarak gerçekleşti

2017'de işsiz sayısı azalmadı, arttı!

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri 2017" verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2016'ya göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti.

2016'da işsizlik oranı yüzde 10,9, işsiz sayısı ise 3 milyon 330 bin olarak açıklanmıştı.

Orta Vadeli Program'da işsizlik oranı 2017 yılı için 10,8 olarak öngörülmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #işsizlik #işsizlik rakamları
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