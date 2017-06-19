2017 Fiat Kampanyaları

Fiatarasında 500 L modeli yer alıyor. 2017 Haziran ayı için büyük ilgi gören Fiat modeli çok da uygun fiyatlara sahip. 2016 – 2017 model 500 ve 500 L modelleri için fiyatlar 20.000 TL’den başlıyor. 15 ile 48 ay arasında vade seçeneklerine sahip olan bu otomobiller için ise azami fiyat 45.000 TL! B-Color seçeneği ise Fiat’tan hediye ediliyor. 900 TL taksit ve 30.000 TL peşinat seçenekleri ile satın alabileceğiniz bu modeller için son fırsat 30.06.2017! Sakın kaçırmayın!

500 ve 500 L Kampanya Koşulları

-Fiatı’n sunmuş olduğu bu kampanya 02.06.2017 ile 30.06.2017 tarihlerinde geçerli olacaktır.

-Fiat, müşterilerine kredi tahsis etmektedir. Kredi tutarları ve vade süreleri değişiklik göstermektedir.

-Vadeler 15 ile 48 ay arasında değişiklik gösterir.

-Kredi tahsis ücreti minimum 105 TL, maksimum 236,25 TL’dir.

500 L Pop Star 1.4 Fire 95HP Modeli

-Güncel kampanyalar kapsamında araç fiyatı 72.900 TL’dir.

-42.900 TL kredi kullanımı gerçekleştirilmektedir.

-Araç için 30.000 TL peşinat talep edilir.

-12, 24 ve 36. aylarda ara ödeme gerçekleştirilebilmektedir.

-Kredi faiz oranı %1,08 olarak belirlenmiştir.

-Aylık taksit tutarı bu araç için 900 TL olarak belirlenmiş olup maksimum vade 36 aydır.

-225,23 TL’lik kredi tahsis ücreti dahildir.

500 L Pop Star 1.3 M.Jet 95 HP Dualogic Modeli

-Aracın satış bedeli kampanya kapsamında 90.900 TL olarak belirlenmiştir.

-36.000 TL peşinat ile satışa sunulmaktadır.

-Müşterilere 54.900 TL kredi kullanımı gerçekleştirilir.

-12, 24 ve 36. aylarda ara ödeme yapılabilmektedir.

-Faiz oranı %1.12’dir.

-Satın alma için belirlenen vade süresi 36 aydır.

-Aylık taksit tutarı 1250 TL’dir.

-Fiat firması bu koşulları istediği takdirde değiştirebilmektedir. Tüm haklarını saklı tutar.

Müşteriler detaylı bilgi için www.fiat.com.tr adresini ziyaret edebilir, web sitesinde bulunan formu doldurarak yetkili kişiler ile iletişime geçebilir, kampanya ile ilgili detayları talep edebilir.

Haziran Ayı Fiat Servis Fırsatı

Fiat firması motor koruma bakımı, 20 nokta kontrolü ve klima kontrolünü ücretsiz sunuyor. Müşteriler yapmış oldukları 400 TL ve üstü harcamalar için ise 50 TL Opet akaryakıt avantajından yararlanıyor. Kampanya 08.05.2017 ile 30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olacak. Güncel kampanyalar dan ticari müşteriler ne yazık ki yararlanamayacak ancak; 400 TL ve üstü alışverişlerde Opet’ten anında 50 TL’lik akaryakıt hediye edilecek. Cep telefonuna tanımlanan Opet puanlar ise, istasyon görevlisine cep numarasının iletilmesinin ardından hemen harcanabilecek. Üstelik yüklenen yakıt puanlar 3 ay süre ile kullanıma açık olacak. Yakıt puanların yüklenme haberi de müşterilere kısa mesaj ile bildirilecek. SMS izni vermeyen müşteriler de opet çağrı merkezini arayarak puan yükleme işlemlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenebilecek.

O zaman siz de daha fazla beklemeyin, yaz döneminde tüm alışverişlerinizi Fiat’tan yapın, hem indirimli fırsatlardan yararlanın hem de bedava servisin keyfini çıkarın. Cebiniz puan dolarken, Fiat keyfini doya doya yaşayın!