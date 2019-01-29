2019 Piyasa Beklentileri

Dolar kuru geçtiğimiz sene Abd ile yaşanan ikili ilişkilerdeki bozulmalar neticesinde ciddi yükselişler yaşadı.

7 lira seviyesinin üzerine kadar tırmanan dolar tl paritesi Papaz Brunson’ın serbest kalışı ile beraber gerilemeye başladı. Yıl sonuna doğru devam eden dolardaki düşüş yeni yılın ilk günlerinde devam ediyor. Peki dolarda düşüş sürer mi yoksa dolar almak için uygun yerlere gelindi mi ? 2019 yılında dolar ne olur yükselir mi yoksa düşer mi sorularının cevapları yatırımcılar tarafından oldukça merak ediliyor. Biz de bu merakı gidermek adına 2019 için dolar beklentilerini paylaşmaya çalışıyoruz.

2019 Dolar Kuru Yorumları

Dolar kuru geçtiğimiz sene ciddi bir yükseliş yaşamış ve TL en değersiz para birimleri arasında başı çeker bir hale gelmişti. Ancak sonrasında Trump- Erdoğan görüşmeleri ve Abd ile Türkiye arasındaki buzların çözülüşü TL nin değer kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

2019 yılı için FED üyelerinin açıklamaları doların bu yıl daha fazla değer kazanamayacağı bir yıl olarak nitelendirilmesine sebep oldu. Çünkü birkaç ay önce 2019 da 3 faiz arttırımı ön gören FED artık 1 faiz arttırımı max 2 faiz arttırımı öngörmeye başladı. Bunda Trump’ın faizlerin yükselişine karşı olması ve dünya genelinde ki ekonomik gidişat önemli rol oynadı.

2019 yılı için bazı ekonomistler dolar tl de yeniden yükseliş öngörüyorlar ve geçtiğimiz yıl test edilen 7 lira üzerinin yeniden denenebileceğini vurguluyor. Uzmanların bir kısmı ise dolar yorumları içerisinde daha çok düşüş ağırlıklı senaryoların gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu dile getiriyorlar. Bu durumu da hem Trump’ın faiz arttırımına karşı oluşu hem de son dönemde Türkiye’de iyileşen piyasalardaki görünümü öne sürerek açıklıyorlar.

Genel anlamda 2019 yılı için seçimlere kadar sert bir yükseliş hareketi çok fazla ihtimal dahilinde görünmüyor ancak yurtdışı piyasalarda yaşanan gelişmelerin bu görünümü bozabileceğini unutmamak gerekiyor. 2019 yılının ikinci yarısında ise ekonomistler doların değer kazanabileceği bir ortamın oluşacağı konusunda genellikle fikir birliği sağlamış durumdalar.

Altın Fiyatları Ne Olur ?

Ons altın fiyatlarında son dönemde yaşanan toparlanmalar doların düşüşüne karşın gram altın fiyatını 220 lira civarında tutmayı başardı. Ancak dolar kurunda yaşanan düşüşlerin devamı halinde gram altın fiyatlarında yeniden 200 lira seviyesine doğru gerilemeler mümkün hale gelebilir. Yatırımcılar dolar bu kadar oynak olunca ister istemez altın fiyatları ne olur sorusunu gündeme getiriyorlar. Çünkü bildiğiniz üzere gram altın, dolar kuru üzerinden fiyatlanıyor.