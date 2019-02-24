2019 turizmciyi sevindirecek

Turizm sektörünün duayen isimlerinden Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, henüz sezona girilmemesine karşın şimdiden 70 ülkeden Türkiye'ye gelecek turist sayısında yüzde 20 artış olduğunu söyledi.

Fuar İzmir'de düzenlenen Ege Uluslararası 4. Otel Ekipmanları Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA), turizm sektörünün önde gelen isimlerini ağırladı. Fuarda turizm sezonunun değerlendirildiği bir sunum yapan Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, 2019 sezonunun çok iyi geçeceğini söyledi. Baraner, "Tüm dünyadan, Türkiye'nin ana pazarlarından yeni sezon için çok iyi olumlamalar var. Şu an Türkiye'ye turist gönderen 70 üzerinde ülkedeki ortalama artış yüzde 20. Ortalama artış çok iyi. Türkiye'de kriz ortamını çok iyi yönettik. Bu olumlu ve sayıların yüksek olduğu yılları da iyi yönetmemiz gerekiyor. Burada önemli olan bu artışta yüzde 100 doluluk ile yüzde 100 kaliteli hizmetle memnuniyet sağlamak. Her müşteri önemlidir. 2019 sezonuna çok iyi hazırlanmamız lazım. Türkiye profesyonelliğini ispat etmek zorunda. Profesyonel hizmet anlamında bir sarkma olursa, bu bize gelecek yıl yine büyük bir kayıp olarak geri döner" dedi.

Turizm kabuk değiştirdi

Dünya turizminin kabuk değiştirdiğini söyleyen Baraner "2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda insanların ana güdüsü hayatta kalmaktı ancak günümüzde sağlıklı ve uzun yaşam oldu. Bu sağlıklı yaşamın içine tatil, iyi beslenme, iyi eğlenme, iyi öğrenme ve yaşam heyecanı veren yeni aktiviteler giriyor. Türk turizmcilerinin otellere müşterilere heyecan verecek doğa ile iç içe yeni yatırımlar getirmeleri gerekli. Otellerden plastiği ve suni olan herşeyi çıkarmamız gerekiyor. Çünkü turistler suni eğlenceden zevk almıyor. Onlar gerçeği, iyiyi, sağlıklı olanı biliyor. Bizde onlara bunu sağlamalıyız. Eğer bunu sağlarsak güvenlerini de kazanmış oluruz. 'Türklere, Türk turizmcilere ailemi emanet edebilirim' demeliler. Hayaller vaad eden sözler artık geride kaldı, yeni mottomuz 'güven' olmalı. Rüyalarını gerçekleştirmek yerine, güvenlerini kazanmanın yollarını aramalıyız" dedi.

Bu fuar marka yaratacak

Baraner, HORECA Fuarı için İzmir'in çok doğru bir adres olduğunu vurguladı. Baraner "Ege'nin abisi İzmir'in geleceğini ben tarım, ticaret ve en çokta turizmde görüyorum. Özellikle de turizmin gastronomi alanında. İzmir'de dünyada çok büyük cirolara ulaşan sebzeler ve gıda maddeleri üretiliyor. Benim arzum İzmir'in tüm Türkiye'yi temsilen sağlıklı beslenme, uzun yaşam, yaşam sevinci ve bunu oluşturan tüm alt yapı yatırımlarına daha çok önem vermesi. Bu fuar da sağlıklı ürünlerin Türkiye'deki merkezinin İzmir olmasını sağlayacak" diye konuştu.