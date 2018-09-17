3 milyon 315 bin kişi işsiz!

Türkiye genelinde işsizlik Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan Haziran döneminde değişim göstermeyerek yüzde 10.2 oldu

Haziran döneminde işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişi oldu. Yıllık işsizlik oranı yüzde 10.2 ile değişiklik göstermedi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı değişim göstermeyerek %10,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %12,1 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,2 puanlık azalış ile %19,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek %10,4 olarak gerçekleşti.

Haziran 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak %34 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek %22,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 75 bin kişi artarak 28 milyon 748 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artarak %47,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 93 bin kişi artarak 3 milyon 505 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak %10,9 oldu.