300 bin dolarlık konut alana vatandaşlık hakkı sağlayan düzenleme

İstisnai vatandaşlık şartlarına yeni eklenen madde ile ev alana vatandaşlık programları Türkiye’de uygulanmaya başlandı

İstisnai vatandaşlık şartlarına yeni eklenen madde ile ev alana vatandaşlık programları Türkiye’de uygulanmaya başlandı, alt limiti 300 bin dolara vatandaşlık 2018 yılında başlıyor. Türkiye'de en az 1 milyon dolarlık konut satın alan yabancı uyruklu kişilere Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlık hakkı sağlayan yasada yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Buna göre 1 milyon dolarlık miktar, 300.000 dolara indirilecek.

YABANCIYA VATANDAŞLIK HAKKINDA 700 BİN DOLAR İNDİRİM

Türkiye, yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilmek için çeşitli teşvikler ve avantajlar sağlıyor. Bu teşviklerden biri de Türkiye'den konut satın alan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesi. Mayıs ayında geçmesi düşünülen Torba Yasa'da yapılacak güncelleme ile yabancıların 300.000 dolar değerinde taşınmaz satın almaları, vatandaşlık hakkı kazanmaları için yeterli olacak.

EKONOMİYE CANLILIK GELECEK

Yabancılar için danışmanlık hizmeti veren Ata Kurumsal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sarıusta, asgari yatırım tutarının düşmesinin hem iç ekonomiye hem de emlak piyasasına büyük bir canlılık getireceğini belirtiyor. Sarıusta, 2017 yılında yabancılara konut satışından yaklaşık 4.5 milyar elde edildiğini, yürürlüğe girecek yeni güncellemeyle 2018 yılında bu miktarın 9 milyar dolar civarına yükseleceğini de kaydetti. “2019 yılında yabancılara konut satışının 13-14 milyar dolar olacağını tahmin ediyorum. Program devam ettiği sürece her sene bu miktarın katlanarak artacağını söyleyebilirim ancak belirli bir süre sonra bu uygulamanın durdurulacağını ve tekrar 1 milyon dolara sınırına geçileceğini düşünüyorum. Ayrıca mesele sadece emlak sektörüne değil, ekonominin diğer tüm alanlarına da olumlu şekilde yansıyacaktır. Buradan konut alanlar gelip burada bir hayat kurmak isteyen insanlar. Burada şirket kuruyorlar, çocukları buradaki okullara gidiyor. Kendi ülkelerindeki banka hesaplarını Türkiye’deki bankalara taşıyorlar. Kısacası 300 bin dolarlık yatırımın en az 2-3 katı daha iç piyasaya harcama yapılıyor. Bu da ekonomimize can suyu verilmesi anlamına gelir.” şeklinde konuştu.

2017'DE 22.234 KONUT SATILDI

2017 yılı yabancılara konut satışı bakımından önemli bir yıl oldu. 2017’de bir önceki yıla göre %22.2’lik bir artış yaşanarak yabancılara toplam 22.234 konut satıldı. Konut satışlarında ilk sırayı 8182 konutla İstanbul, ikinci sırayı ise 4707 konutla Antalya ve üçüncü sırayı 1474 konut il Bursa izledi. Geçtiğimiz yıl Irak vatandaşları Türkiye’den toplam 3805 konut satın aldı. Irak’ı 3345 konutla Suudi Arabistan, 1691 konutla Kuveyt ve 1331 ile Rusya aldı.

AMERİKA'DA RAKAM 153 MİLYAR DOLAR

Mart 2018 - Mart 2017 arasında ABD'de yabancılar 153 milyar değerinde 284 bin adet taşınmaz satın aldı. Uzmanlar, Türkiye'de bu rakama ulaşmak için uzun bir süre daha beklemek gerektiğini belirterek 20 bin civarındaki konut satışını orta vadede 50 bine çıkarmanın mümkün olduğunu kaydediyor.

BAŞVURU AŞAMASINDA KURUMLARARASI İLETİŞİM SORUNU VAR

Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından hemen başvuruların başladığını belirten Ata Kurumsal Danışmanlık CEO’su Murat Sarıusta durumu şöyle anlatıyor: “Yönetmeliğin çıktığı günden itibaren 18 müşterimiz vatandaşlık başvurusu yaptı. Ancak müşterilerimiz Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün istediği evraklar arasında bulunan ve Çalışma Bakanlığı’nın vermesi gereken “Yatırım Uygunluk Belgesi” almada birtakım sorunlar yaşıyor. Çalışma Bakanlığı bu belgeyi yabancı yatırımcıya mı yoksa ilgili kuruma mı vereceğini bilmiyor. Göç İdaresi, “Yatırım Uygunluk Belgesi”ni yabancıdan istiyor fakat Çalışma Bakanlığı Göç İdaresi’nin talebini esas alıyor. Göç İdaresi de resmi olarak Çalışma Bakanlığı’ndan talep etmiyor. Bu iletişim sorununun bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyoruz.”

MEVCUT YASA GEÇEN YIL ÇIKMIŞTI

Türkiye'de en az 1 milyon dolarlık taşınmaz satın alan ya da 2 milyon dolar tutarında yatırım yapan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesine dair 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte yatırımcıların satın aldıkları taşınmazı 3 yıl boyunca satmaması gerektiği yer alıyordu Ayrıca Türkiye'de en az 2 milyon dolar tutarında yatırım yapan yabancılara KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, arazi tahsisi gibi teşvikler de sunuluyor.