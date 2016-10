35 melek yatırımcımız var

EGİAD Başkan Adayı ve İzmir'de melek yatırımcılıkta faaliyet gösteren Aydın Buğra İlter, melek yatırımcılığa İzmir'de büyük bir ilgi olduğunu söyledi. İlter, 'Melek yatırımcılık girişimciliğin desteklenmesi için çalışıyor ve kazanma şansı yüzde 10' dedi

Simge Özden-EGİAD Başkan Adayı ve İzmir'de melek yatırımcılıkta faaliyet gösteren Aydın Buğra İlter, 'Melek yatırımcılık gençlerin, girişimcilerin girişim fikirlerini iş adamlarının veya sermaye sahiplerini kendi imkanları ölçüsünde parasal destek verdiği bir sistem. Melek yatırımcılık banka finans kuruluşu değil, akıllı para denen fikir sahibine destek sağlanıyor. Dolayısıyla melek yatırımcı sadece para değil, iş hayatına yönelik gösterdiği yol, verdiği bilgiler kendi networkünde ona açacağı kapılarla ilgili daha farklı imkanlar sağlıyor. Melek yatırımcılığın doğduğu yer belki Amerika; ama hem kıta Avrupasında, hem ülkemizde birçok farklı yerde melek yatırımcılık popüler ve girişimciliğin desteklenmesi için hepimizin katılması ve desteklenmesi gereken bir alan' dedi.



Türkiye'de yeni



Melek yatırımcılığın Türkiye'de çok yeni olduğunu belirten Aydın İlter, 'EGİAD olarak İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin ilk melek yatırımcı ağını kurduk. Şu an 35 üyemiz var. Sadece küçük olsun bizim olsun mantığıyla değil, büyük bir resim oluşturalım, anlaşalım mantığı içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Bölgedeki tüm paydaşlarımız olan; teknoloji transfer ofisleri, üniversiteler ve diğer STK'lar, kurulmasını teşkil ettiğimiz melek yatırım ağlarıyla beraber sistem kurmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

Şu anda iki tane girişim fikrine 400 bin TL kaynak sağladıklarını belirten İlter, 'Biz iş adamları olarak şunun önemini vurgulamaya çalışıyoruz; Dünya'da ve Türkiye'de melek yatırımcılık ve girişim fikirleri ICT dediğimiz internet ve bilgisayar teknolojileri üzerinden çıktı. Biz iş adamları organizasyonu olduğumuz için, biraz daha bunu değiştirip, katma değerli üretime, sanayiye yönelik girişim fikirlerini destekleyip, onlara kaynak sağlamayı arzu ediyoruz' dedi.



Her türlü yatırımın riski var



Melek yatırımcılığın her türlü yatırımda olduğu gibi riski olduğunu vurgulayan Aydın İlter, 'Dünya üzerine baktığınız zaman bir melek yatırımcının yatırdığı paranın geri dönüş şansı 1/10. Başarılı olduğu girişicim fikirlerinde de çıkarken koyduğu parayı daha yüksek çarpanlarla alıyor. Girişimciler arasında portföyünü dağıtarak bu şekilde finansal bir zarara uğrama riskini de azaltıyor. Dolayısıyla riski var ancak kontrol edilebilir bir risk' dedi.



İzmir'de ilgi büyük



İzmir'de melek yatırımcılığa büyük ilgi olduğunu söyleyen Aydın İlter kuruldukları günden bu yana 35 üyeye ulaştıklarını belirtti. Aydın, 'Giderek melek yatırımcılığa ilgi artıyor. Melek yatırımcılığı aslında belli bir yaşı geçmiş iş adamları için alternatif bir yaşam biçimi olacağını savunuyoruz. Emeklilik ve olgunluk projesi gibi düşünebiliriz. Kendinde oluşan hem finansal kaynakları hem bilgi ve tecrübeyi genç girişimlere aktarması için önemli bir alternatif hayat kaynağı olduğunu düşünüyoruz' dedi.