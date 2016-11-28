4.8 milyon kişi, vergi borcunu yapılandırdı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 4.8 milyon kişinin 77 milyar 602 milyon borcunun yapılandırıldığını söyledi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.



Ağbay, "Yeniden yapılandırma kapsamında yapılandırılan toplam tutar 77 milyar 602 milyon 570 bin 915 liradır" dedi.



4.8 milyon kişinin borcunu yeniden yapılandırdığını belirten Ağbal; "8 bin 262 adet billboard yaptık. 96 dijital ekranda, 465 sinema salonunda tanıtım görsellerini yayınladık. 11 ulusal televizyon kanalında yayınlama yaptık. GİB internet sayfasını etkin olarak kullandık. Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları olarak işbirliği yaptık ve ortak toplantılar düzenleyerek kanunu vatandaşa anlattık. İllerimizin hemen hemen tamamaında avmlerde tanıtım stantları açtık. Mükelleflerin internetten başvurularını aldık. Yapılandırmada 25 Kasım itibari ile 8 milyon 527 bin 452 adet başvuru dilekçesi aldık. 4 milyon 382 bin 606 kişi internete, 4 milyon 144 bin 846 kişi doğrudan başvurdu. Toplamda 77 milyar 602 milyon 570 bin 915 TL borç yapılandırıldı." dedi.