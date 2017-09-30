5 bin TL maaş alan, 630 TL vergi ödeyecek!

İşyeri ile brüt maaş üzerinden anlaşanların geliri, yeni vergi artışından etkilenecek. Ocak ayında 5 bin TL net ücret alanların geliri yıllık 630 TL azalacak

Meclise sunulan kanun tasarısıyla gelir vergisi tarifesinde üçüncü dilimdeki yüzde 27 olan oran yüzde 30'a çıkarılıyor. Bu vergi artışı, iş yerleri ile brüt ücret üzerinden iş akti imzalayan çalışanların maaşlarında da düşüşlere neden olacak. Düşüş ağırlıklı olarak yüksek gelir grubunda yaşanacak ancak orta gelir düzeyindekiler de artıştan etkilenecek. Sosyal güvenlik uzmanı Dr. Saadettin Orhan'ın hesaplamaya göre ocak ayında net 5 bin TL alanların yıllık maaşı toplam 630 TL azalacak. Ocak ayı maaşı 10 bin TL olan bir çalışanın yıllık gelirindeki düşüş ise 2 bin 160 TL'yi bulacak.



Hesaplama bekar çalışan için asgari geçim indirimi dahil, SGK primleri hariç tutularak yapıldı.



İşte gelir kaybının tablosu:









NET MAAŞ ÜZERİNDEN ANLAŞMA YAPANLAR ŞANSLI



İşyeriyle net maaş üzerinden iş akti imzalayanların gelirlerinde ise bir düşüş söz konusu olmayacak. Bu durumda da işverenin üzerindeki vergi yükünde çalıştırdığı üst gelir düzeyindeki çalışan seviyesinde artış yaşanacak. Dr. Saadettin Orhan, düzenlemenin etkisi ile ilgili şu bilgiyi verdi: "İş sözleşmesini net ücret üzerinden yapmış olan çalışanlar, vergi oranı artışından etkilenmeyecek, vergi artışı işverenin üzerinde kalacak. Brüt ücret üzerinden sözleşme yapan çalışanlar vergi oranı artışından ücret seviyesine bağlı olarak etkilenecek. Yaklaşık 2 bin 700 TL ve altında brüt ücret alan çalışanlar vergi oranı artışından etkilenmeyecek, bu rakamın üzerinde ücret alanlar, ücretin tutarına bağlı olarak artıştan etkilenecek." (Dünya)