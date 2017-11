50 litrelik benzine ödenen vergi ile 4 kilo kırmızı et alınıyor!

Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, son zamla birlikte 50 litrelik benzine ödenen verginin, 4 kilo kırmızı et parasına eşit olduğunu belirterek, "Tüketici zamlardan bunalmıştır" dedi

Akaryakıta yapılan zamlara Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz tepki gösterdi. "Tüketici, aslında benzin istasyonlarında devlete olan vergisini ödüyor, benzin istasyonları da devlet adına tüketiciye eşantiyon olarak benzin veriyorlar" diyerek tepkisini dile getiren Başkan Sıtkı Yılmaz, "Ülkemiz enerjide dışa bağımlı bir ülkedir. Bu bağımlılığın ağır yükü zamlarla tüketiciye fatura edilmektedir. Sorun kronik bir sorundur. Yılların birikmiş bir sorunudur. Ancak son yıllarda akaryakıt ürünlerine yapılan yoğun zamlar tüketiciyi son derece mağdur etmiş, aracını kullanamaz hale getirmiştir" diye konuştu. Her geçen gün tüketicinin aynı paraya daha az benzin satın alabildiğini kaydeden Başkan Sıtkı Yılmaz, şunları söyledi:



"Tüketici; 2013 yılında 50 liraya 12. 25 litre kurşunsuz benzin alabilirken 2014 yılında aynı parayla 11.69 litre, 2016 yılında 11.25 litre, yeni zamla birlikte bugün ise aynı parayla ancak 8.83 litre kurşunsuz benzin alabilmektedir."



"TÜKETİCİ ZAMLAR KARŞISINDA ŞAŞKIN"



2003 yılında 1 litre kurşunsuz benzinin 1.55 liraya satıldığını belirten Yılmaz, son yapılan 9 kuruşluk zamla 1 litre benzinin fiyatının 5.66 liraya yükseldiğini kaydetti. Bir litre benzine verilen paranın üçte ikisinin vergi olarak ödendiğine dikkat çeken Yılmaz, şöyle dedi:



"Başka bir deyişle; 50 litrelik bir depo benzin karşılığında tüketici, devlete 4 kilo kırmızı et bedeli vergi ödemektedir. Buna karşılık ayda 1 kilo et, kendi ihtiyacı için alamamaktadır. Tüketici zamlardan bunalmıştır, çaresizdir, zamlar karşısında şaşkındır. Nihai çözüm sürdürülebilir bir enerji politikası ile yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi yatırım yapmaktır. Tüketicinin acil beklentisi ve isteği bu politikanın bir an önce uygulamaya konulması ve akaryakıt ürünlerinde vergi adaletinin sağlanmasıdır. Hiçbir sosyal hukuk devletinde alınan vergi, satın alınan bir mal ve hizmetin maliyetinden daha yüksek olamaz. Hem araç fiyatlarında hem benzinden alınan vergi maliyetlerinde fazladır. Uygulanan bu zamlı sistemin sürdürülebilirliği mümkün değildir. Bu alanda tüketicinin vergi yükünü hafifletmek ve vergi adaletini sağlamak gerekir.Tüketici bu zam yüküne daha fazla dayanamaz. Bir yerden başlamak gerekir. En doğru başlama noktası ise dünyada örneği olmayan verginin vergisini alma uygulamasını terk etmek ve akaryakıta uygulanan ÖTV"yi kaldırmaktır."