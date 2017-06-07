500 büyük içinde 59 EBSO'lu var

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan '2016 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' çalışması sonuçlandı. İSO'nun açıkladığı 500 Büyük Sanayi Kurulu arasında 59 Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyesi şirket yer aldı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO üyesi 59 işletmenin 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girme başarısına dikkat çekerek, "500 büyük firmanın üretimden satışları 2015 yılına oranla yüzde 8. 8, net satışları yüzde 9.2 artarken, EBSO'nun çalışmasında firmaların üretimden satışları yüzde 2 azalmış, net satışları yüzde 1 artmıştır. 500 büyük firmanın ihracatı yüzde 3 artarken, 100 büyük üyemizin ihracatları bir önceki yıla göre yüzde 13 azalmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, firmalarımız yine de finansman ve karlılık yönetiminde nispeten daha başarılı sayılabilir" dedi.



"FAALİYET KARININ YARISINI FİNANSMAN GİDERİNE"

500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile ilgili veriler dikkate alındığında, faaliyet dışı gelirler ve diğer satışlardaki artışın, karlılık oranını da yukarı çektiğini vurgulayan Yorgancılar, şöyle devam etti:"Gerek finansman maliyetleri ve gerekse sanayicinin üzerindeki diğer yükler bugünkü tabloyu ortaya koymuştur. Her 4 firmanın zarar ettiği bir ortamda brüt kar 500 firmada yüzde 33 artarken, 100 büyük firmamızda yüzde 14 artmıştır. Net kar 500 büyük firmada yüzde 4.5, 100 büyük firmamızda yüzde 6 oranında artmıştır. Satış karlılığı 500 büyük firmada yüzde 6.8 iken, 100 büyük firmamızda yüzde 8 olarak gerçekleşmiştir. Finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı 500 büyük firmada yüzde 55.4, 100 büyük firmada yüzde 51. 8'dir. Yani ülke genelinde sanayi kuruluşlarımız faaliyet karının yaklaşık yarısını finansman giderleri için kullanmaktadır ki bu oldukça yüksek bir orandır" dedi.