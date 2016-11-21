6.5 milyon bu kararı bekliyor. Asgari ücret ne kadar olacak?

Ocak ayının yaklaşması ile en çok merak edilen konu asgari ücretin ne kadar olacağı

Ocak ayı yaklaşıyor. Asgari ücretli çalışanın ise gözü kulağı yeni asgari ücretin ne kadar olacağında. 6.5 milyon asgari ücretli çalışan için pazarlık başlıyor. Öngörüler ise asgari ücretin 1400 TL olacağı yönünde.



Star'dan alınan habere göre sendikalar enflasyonun üzerindeki artış ve refah payı ile birlikte toplamda 1500-1600 TL talep ediyor. Ancak iş dünyası bu talebe sıcak bakmıyor ve 50 TL gibi bir artış olması gerektiğini iddia ediyor.



Hükümetin ise yüzde 7-8 enflasyon farkını göz önünde bulundurduğu ve bu yüzden 100 TL'lik bir artışa sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak ekonomi yönetiminin öngörülerine göre 1400 TL asgari ücret masada. Asgari ücrete işçi ve işveren temsilcileri karar verecek.