‘7 yılda 700 iş kadınına ulaştık’

Ali Budak- İZTO meclis binasında gerçekleşen toplantının açılışında konuşan İZTO İş Kadınları Konseyi Başkanı Asuman Nardalı, 7 yıl önce 70 kişiyle başladıkları etkinlikte bugün ise 700 kişiye ulaştıklarını söyleyerek, ‘Kadınların etkinlikte bağlantı kazanmanın farkına vardı. Kadınlar olarak ekonomiye sağladıklarını katkının her geçen gün giderek artmasından dolayı da mutlu ve guruluyuz’ dedi.
Komite seçimlerine daha çok kadın katılmalı
İZTO İş Kadınları Konseyi’nin 7 yıldır devam etmesinin bir başarı hikayesi olduğunu belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, şöyle konuştu: Konsey sadece İzmir'e değil Türkiye ekonomisine de katkı sağlıyor. Sadece yerelde kalmayıp ulusal anlamda yaptığınız projelerinizle gurur duyuyoruz. Sadece yerelde kalmayıp ulusal anlamda projelerinizle gurur duyuyoruz. Ancak bütün işlerinizi takdir etmemle beraber yeterli bulmuyorum. Kadınların hem iş, hem siyasi hem de sivil toplum kuruluşlarında daha fazla rol alması gerektiğini düşünüyorum. Komite seçimlerinde kaç kişi çalışıyor? 6 kişi. Bu sayının daha da artması lazım. Kadınların meslek komitelerinde daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların iş hayatında, siyasi hayatta ve STK’ların içinde mutlaka olmanız gerekiyor. Biz de bu konuda her türlü desteği vereceğiz. Son zamanlarda artan kadına şiddet konusu da içimizi karartıyor. Umarım gelecekte kadına şiddet hiç uygulanmaz.
Ayakta duran kadını dünyaya göstereceğiz
‘Dün 70 kişi başladığımız etkinlik bugün 700 kişiye ulaştı’ diyen Nardalı, ‘Sizler bu bileşenin kadına network kazındırmak için olduğunun farkına vardınız. Ülkemizde kadın daima dayak yiyen ezilen hayatını kurtarmaya çalışan olarak insan olarak görülüyor. Bakın bugün ulusal kanalların hiç biri yok. Bizler kadın olarak ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Bizi en iyi anlayan Ekrem Demirtaş'a teşekkür ediyorum. Bu sene için çok önemli uluslararası bir projemiz var. Ayakta duran kadın nasıl olur tüm dünyaya göstereceğiz. Tekrar bu imkanı sağladığı için başkana teşekkür ediyorum’ diye konuştu.
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