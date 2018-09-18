Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, '70 ülkeye ürün gönderiyoruz. Bu sayıyı arttırmak için ihracatçımız devamlı arayış içinde' dedi

Şefika Bal- Sonbaharın gelmesiyle birlikte narenciye sezonu başlıyor. Kış aylarının vazgeçilmezi narenciye ürünleri önümüzdeki günlerde pazarlarda yerini almaya başlayacak. Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak gazetemiz Haber Ekspres'e, narenciye sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, üreticinin bu yıl da fiyatlardan memnun olmaması durumunda hiçbir zaman fiyatlardan memnun olamayacağını belirterek, "Ben de üreticiyim, kalem kalem saymama gerek yok, hiçbir zaman böyle hızlı bir satış olmamıştı. Şu anda üreticinin elinde mandalina hariç ürün kalmadı. Nar bitti, ayva bitti... Çok hızlı bir satış olduğuna göre bizi büyük bir pazarın beklediğini görebiliyoruz. Narenciye sezonu yeni başlıyor tabi, orada da durumun aynı olacağını umuyoruz" dedi.

Mandalina rekoltesi 230 bin ton

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Geçen sene Ege Bölgesi'nde geçen sene mandalina 78-80 bin ton civarlarındaydı. Bu sene 230 bin ton sadece mandalina rekoltemiz var" dedi.

Limon fiyatları, taze limonun olmamasıyla alakalıydı diye konuşan Uçak, " Yatak limonunun sonunun gelmesiyle birlikte, haliyle fiyatlar yükselmişti. Ancak taze limon devreye girdikten sonra hemen fiyatlarda bir düşüş yaşandı" diye konuştu.

Türkiye'den Çin'e kiraz

Geleneksel pazarlara devam. Aşağı yukarı 70 ülkeye değişik ürünler gönderiyoruz diyerek geniş ihcarat pazarına değinen Hayrettin Uçak, "Yeni pazarların da arayışındayız. Mesela Çin'e direk bir gönderim yapamıyorduk, şimdi Çin'e kiraz göndermeye başladık. Çin çok büyük bir pazar. Sayın tarım bakanımızın ziyaretine gideceğiz, ihracatçılar olarak birkaç sorunumuzu dile getireceğiz. Mesela Çin'e neden diğer ürünleri de direk gönderemiyoruz diye konuşacağız. İki ülkenin talepleri değerlendirip inşallah bir protokol imzalayacaklar. Çin gibi büyük bir ülkeyi de pazarlarımız arasına katarsak bizim için çok iyi olur" diye ekledi.