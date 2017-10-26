75 milyon TL'lik binada ilk toplantı. İzmir için 5 hedef

İTO Ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Demirtaş, yeni binanın açılışında olumsuz konuları ele almak yerine binanın güzelliklerini tanıtmak istediğini söyledi. Toplam 7 katlı binanın 75 milyon liraya mal olduğunu açıklayan Demirtaş, ‘Bu yeni binamız, 1885 yılında kurulan odamızın 4’üncü binası oldu. İlk bina 1922 yılında yanmış, sonra 1927 yılında aynı yere ikinci bina yapılmış. 1987 yılında 3’üncü bina Merhum Dündar Soyer döneminde yine aynı yere inşa edildi. Yetmediği için Balkaner İşhanı’nı benim dönemimde aldık. Büyüyen İzmir’e ve büyüyen İzmir Ticaret Odası’na yetmediği için 2017 yılında da bu binamızı inşa ettik’ diye konuştu.
İzmir'in tarihi, Ege'nin ürünleri
Sadece bir bina yapmak istemediklerini açıklayan Demirtaş, süsleme unsurlarıyla 10 bin yıllık geçmişi olan şehrin tarihine göndermeler yaptıklarını kaydetti. Binanın aynı zamanda yenilikçi ve öncü bir kimliğe sahip olmasını istediklerini belirten Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Geçmişte, Kordon, mermer binaları ve sütunlu cepheleri ile ‘güzel’ sıfatını kazanmış. Biz de böyle bir cephe ve geçmişten günümüze gelen sütun başlıklarını Kemalpaşa mermeri ile inşa ettik. Protokol girişimiz bu cepheden olacak. Giriş kapımızın, yerdeki mermerinde bulunan Agora desenlerinin, tavandaki süslemelerin hepsinin ayrı anlamları var. Halılarımız ise yine Ege Bölgesi'nin halılarından oluşuyor. Ticaret Tarihi Müzemiz, Amerikan Ticaret Ofisi de yine bu binada da yer alıyor.
Hedef, İlk 500'e girmek
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden güzel haberler vereceğini söyleyen Demirtaş, ‘Üniversitemiz Doğu Avrupa ve Orta Asya’da bulunan 2 bin 938 üniversite arasında; alıntı ve makale değerlemesinde 76. sıra, öğrenci sayısında 104. sıra, akademik itibarda 151. sıra, genel sıralamada 200. sırada yer aldık. On yedinci yılımızda bu yerlere gelmek elbet başarı. Ama hedefimiz, dünyadaki ekonomi, mühendislik, sağlık ve meslek eğitimini en iyi veren ilk 500 üniversite arasına girmek’ diye konuştu.
İzmir için 5 hedef
İTO'nun 2018 bütçesini hazırlamaya başladıklarını açıklayan Demirtaş, meclis üyelerinin de önerilerini beklediğini açıkladı. Yapılan yeni bina inşaatı nedeniyle zayıflayan İTO bütçesine rağmen, Türkiye'nin yüksek hedeflerine katkı koyacak bir program yapmak istediklerini vurgulayan Demirtaş, ‘Önümüzdeki yıllarda daha zengin İzmir için; daha çok turist, daha çok ihracat, daha çok yabancı sermaye, daha çok fuar hedefimiz var. Hep birlikte bu hedeflerimizi yakalayacağımıza inanıyorum’ dedi.
İZTO binalarına itiraz
Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve İZTO Meclis Üyesi Necip Nasır, İzmir Ticaret Odası'nın yeni binasına geçmek için boşaltacağı eski binaların iz bedel (Bedelsiz) İzmir Ekonomi Ünivesitesi'ne İş Okulu kurulması amacıyla kiralanmasına itiraz etti. İZTO Yönetim Kurulu’nun 10.10.2017 tarih ve 231 sayılı oturumunda alınan kararın İZTO üyelerinin ekonomik çıkarlarına aykırı olduğunu belirten Nasır, kararın ayrıca İş Okulundan istifade edecek öğrencilerin ve İzmirlilerin de sosyal ve ekonomik çıkarlarına aykırı olduğunu vurguladı. Kararın ekonominin temel ilkeleriyle de örtüşmediğini iddia eden Nasır, ‘İzmir’in en değerli yerinde bulunan bu taşınmazların yerine, anılan okulun ekonomik olarak daha az değerli bir yerde kurulmasıdır. Taşınmamız ile boşalan binaların anılan okul yerine ticari olarak kiraya verilmesiyle elde edilecek gelir, bir değil bir kaç okulu finanse edebilir’ dedi.
Sosyal olarak da uygun değil
İtirazında eğitim alanlarının artık şehir dışına çıkartılarak şehrin kalabalığı ile olumsuzluğundan öğrencilerin etkilenmemesinin sağlanmasını vurgulayan Nasır, sözlerini şöyle sürdürdü: Yine ayrıca belirtmek gerekir ki anılan üniversiteye kiraya verilmeye çalışılan binalarımız Alsancak semtine komşu ve Kordon boyu bölgesindedir. Malumunuz olduğu üzere binalarımız eğlence merkezlerinin tam ortasındadır. Böyle bir yer ekonomik olarak çok değerli olsa bile, sosyal olarak okul olmaya, öğrenci barındırmaya uygun değildir. Karar, İzmirlilerin sosyal huzuruna da aykırıdır. Binalar, İzmir’in trafik sıkışıklığının en yoğun olduğu bölgede bulunuyor. Kurulacak okulun İzmir trafiğini tümden kilitleyecek ve şehir mühendisliğine tamamen aykırıdır. Meclis üyelerine de bu kararı red etmeye davet ediyorum.
İlk meclis'te ilk ödüllerTarihi bir gün yaşadıklarını söyleyen Meclis Başkanı Rebii Akdurak ise binanın yapılması için karar alan, katkı koyan herkese teşekkür etti. Akdurak, şöyle devam etti: Yeni binamızın girişinde hepinizin ayrı ayrı yer alması yarın çocuklarınıza bırakacağınız en büyük miras. Bu binanın uzun yıllar İzmir'e ve üyelerimize iyi hizmetler vermesini dilerim.
Meclis toplantısında Gaziantep Halı Fuarı'nda yılın halıcısı ödülünü alan İTO Meclis Üyesi Naci Ölçen'e de plaketi İTO Başkanı Ekrem Demirtaş tarafından verildi. Ayrıca yeni binanın yapımına verdiği katkılar dolayısıyla da Oda Mülkleri Komisyonu Üyelerine Başkan Demirtaş tarafından birer teşekkür plaketi verildi.