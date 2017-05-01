9 milyon borçluya iyi haber! Faiz silinecek...

9 milyon borçluya yapılandırma fırsatı için düğmeye basıldı. Meclis bu hafta yapılandırma yasası için mesai yapacak. Faizler silinecek, peşine indirim ve taksit imkanıyla borçlar kolayca ödenecek.



Hükümetin müjdesini verdiği yeni yapılandırma hayata geçiyor. 73 milyar liralık yapılandırma tasarısının Meclis maratonu yarın başlıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, yarın toplanarak tasarıyı görüşecek. Tasarının, komisyon görüşmelerinin aynı gün tamamlanması halinde çarşamba ya da perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.



Daha önce yapılandırma yapanlar...



Son tarih 30 Haziran

Yaklaşık 9 milyon kişinin kamuya olan borçlarını kolayca kapatmasına imkan sağlayan tasarı, 19 Ağustos 2016'da yürürlüğe giren yapılandırma kanunu kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak, bu idarelerin 31 Mart 2017'ye kadar olan kesinleşmiş alacaklarını yapılandırıyor. Daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanınıyor. Ancak yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin, yapılandırılan borçları kapsam dışında tutuluyor.Vergi, prim, su borçlarına, ecrimisil ödemelerine, trafik, askerlik ve nüfus cezalarına yapılandırma imkanı getiren tasarıya göre, ana paranın tahsilinden vazgeçilmeyecek. Ancak gecikme faizi ve cezası silinip, bunun yerine enflasyona (Yİ-ÜFE) göre güncelleme yapılacak. Peşin ödemeyi seçenler enflasyon tutarının da yarısını ödeyecek. İsteyen de 6, 9, 12, 18 taksitten birini tercih edecek ve 2 ayda bir ödeme yapacak. Taksitli ödemelerde yeniden hesaplanan borca, belirlenen katsayılar ilave edilecek.Yapılandırma başvuruları, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayacak. Borcunu yapılandırmak isteyenler, 30 Haziran'a kadar başvuruda bulunacak. İlk taksit ve peşin ödeme için son tarih; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine olan borçlar için 31 Temmuz, SGK'ya olan borçlar için 31 Ağustos olacak..