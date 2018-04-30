Abay’dan, İZFAŞ’a sitem

‘Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması’ toplantısında konuşan EGSD Başkanı Atınç Abay, ‘İZFAŞ ile bu buluşmayı fuara dönüştürmek için çalıştık ancak işin içine İstanbullu firma ve dernekler girdi. Bunların girmesiyle de kendi yaptığımız etkinlikte yol alamayacağımız düşüncesiyle fuar projesinden vazgeçtik’ dedi

Ali Budak- Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından bu yıl 5’inci kez gerçekleştirilecek olan ‘Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması’ öncesi, EGSD Başkanı Atınç Abay ve üyelerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. 8 Mayıs Salı günü Hilton Otel’de 30 firmanın katılımıyla gerçekleşecek tedarikçiler buluşması ile ilgili açıklamalarda bulunan EGSD Başkanı Atınç Abay, tedarikçilerin ve katılımcıların buraya büyük beklentilerle geldiğini belirterek, ‘Geçtiğimiz yıllarda başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz ‘Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması’nı 30 firmamızla Hilton Oteli Barbaros Salonu’nda gerçekleştireceğiz. İnovatif ürünler buraya getirilirse beklentiler karşılanmış olur. Katılımcıların pek görmedikleri tasarımlar burada gösterilirse çok daha başarılı olacaktır. Yılda 12 tane koleksiyon yapan firmalar yeni bir şeyler olsun yeni ürün grubuyla yer alsın istiyorlar. Bu da tedarikçiler üzerine inanılmaz bir sorumluluk veriyor’ dedi.

30 firmanın olacağı buluşmada defile de düzenlenecek



Buluşma kapsamında defile yapılacağını da belirten Abay ‘Bu sene bir farkımız var. Etkinliğimiz, ilk dönemlerde kendi aramızda bir günlük etkinlik yaparak misafirlerimizi ağırlamak, gerek İzmir içinde ve gerek İzmir dışından özellikle İstanbul, Bursa, Denizli olmak üzere illerimizde çeşitli firmaları yaptığımız yeniliklerle ilgili bilgilendirmek için yapılan bir gün gibi başladı. Daha sonra ise ilginin çok yüksek olduğunu gördük. Bunu daha da büyütmek için çalışmalar yaptık. Böyle olunca federasyon derneği olmanın gücünü kullandık. Birçok federasyon derneğimizin üyelerine ulaştık. Çeşitli hazır giyim, konfeksiyonda yer alan mal alım ofislerini davet ederek bu firmaların tedarikçilerimizle İzmir’de buluşmasını sağladık. Bu çalışmalar devam etti ve bugün 5’incisine ulaştık. Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması’na 30 firma katılacak. Etkinlik içerisinde defile yapacağız. Fuaye alanında olacak. Büyük alım gruplarıyla nokta atışı çalıştık’ diye konuştu.

İZFAŞ’la fuar anlaşmazlığı



Geçtiğimiz yıllarda ‘Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması’nı bir fuara çevirme projelerinin olduğunu ancak çeşitli sebeplerde dolayı gerçekleşemediğini söyleyen Abay, şöyle konuştu: Bizim bu yaptığımız etkinliği geçen yıllarda bir fuara çevirme projemiz vardı. Bu projeyi fuara çevirirken EGSD olarak İZFAŞ ile bir proje yaratmak istedik. Bunu yarattığımızı da düşünüyorum. Bu projenin olabilirliğini ikna etmek için gerekli çalışmaları da yaptık. Bu proje için yola çıkarken projenin sahibi EGSD iken biraz daha İstanbul bazlı firmaların ve derneklerin de projenin içinde olacağı bir düşünce doğdu. Böyle olunca da kendi yaptığımız etkinlikte böyle bir yol almadığımız ve daha farklı bir şekilde bunun organize edilmesi gerektiğini, bu organizasyonun başarısının da bundan kaynaklandığını belirttik. Fakat bu şekil yol alamayacağımızı düşünerek etkinliğimizi tedarikçi buluşması olarak devam etme kararı aldık. Fashion Prime inşallah İzmir’e hayırlı bir fuar olur. Fikir babası olarak EGSD’nin oluşturmuş olduğu bir fuar olarak da İzmir ekonomisine katkı koyar. Biz de EGSD olarak destek veririz.

Basın toplantısı sonrasında ise ‘Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması’na katılacak firmaların yerleşim planı için kura çekimi gerçekleştirildi.