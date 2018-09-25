ABD açıklamasından sonra dolarda düşüş

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, dün akşam saatlerinde, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın geleceğine ilişkin olarak Türk yetkililer ile görüşmeler yapılmasını beklediğini söylemesinden sonra 6.06 liraya kadar inen dolar, yeni güne 10 kuruşluk artışla 6.15 liranın üzerinde başladı

Pompeo New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evet, bu ay serbest bırakılabilir. Geçen ay serbest bırakılmalıydı. Aslında bugün serbest bırakılmalı. Türklerle görüştük. Beklentileri biliyorlar. Rahip Brunson ve Türkiye'de tutuklu bulunan diğer ABD vatandaşlarının tümü serbest bırakılmalı ve bunun hemen yapılması gerekiyor" dedi.

Erken saatlerde;

- dolar en düşük 6.0686 ve en yüksek 6.17 lirayı gördükten sonra 6.10 lira,

- euro en düşük 7.1378 ve en yüksek 7.25 lirayı gürdükten sonra 7.18 lira,

- sterlin en düşük 7.9629 ve en yüksek 8.09 lirayı gürdükten sonra 8.01 lira dolayında hareket ediyor.

Borsa İstanbul Endeksi haftanın ilk gününü yüzde 1.59 artışla 99 bin 547 puandan kapatırken, bankacılık sektörüne yönelik dün başlatılan mali durum belirleme çalışmasının verdiği iyimserlik ve sorunlara karşı olası atılacak adımların beklentisiyle banka hisseleri yüzde 6.3 artışla 111 bin 586 puandan kapandı.

Piyasalar bu hafta ABD faiz kararı başta olmak üzere küresel gelişmelerin yanında, içeride bankacılık sektörüne yönelik dün başlatılan mali durum belirleme çalışması da yakından izleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak iki günlük para politikası toplantısında faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor.