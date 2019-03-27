ABD'ye 30 milyon dolar balık ihracatı

Yaşar Holding Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Grubu Başkan Yardımcısı Hasan Girenes, "Taze balık ürünleri kategorisinde 30 milyon dolar ihracat ile cari açık dostuyuz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston şehrinde her yıl düzenlenen, dünyanın en önemli su ürünleri fuarlarından biri olan ve tüm sektörü bir araya getiren Seafood Expo North America, bu yıl da farklı ülkelerden firmaların katılımıyla gerçekleşti.

Uluslararası sertifikalar

Türkiye'nin ilk entegre kültür balıkçılığı tesisini kuran, çevre dostu üretimini 'Friend of The Sea' sertifikası ile tescilleyen, Pınar Balık markasıyla Türkiye'nin ilk 'Üstün Lezzet Ödüllü' çipura ve levreklerini üreten Çamlı, Boston'da düzenlenen fuarda sektör profesyonelleri ve tüketiciler ile buluştu. Görsel bir şölen haline dönüştürülen organizasyonda ödülleri, kalite belgeleri, sürdürülebilirlik ve iyi tarım sertifikaları sahibi Çamlı, 37 milyar dolarlık dev su ürünleri pazarına sahip Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ihracatını büyütme hedefi ile ziyaretçilerini ağırladı.

Dünyaya ulaşıyoruz

Yaşar Holding Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Grubu Başkan Yardımcısı Hasan Girenes, taze balık ürünleri kategorisinde 30 milyon dolar ihracat ile cari açık dostu olduklarını belirterek, "Kanada'dan Katar'a, İtalya'dan Suudi Arabistan'a, onlarca ülkedeki balık severler, ilk günkü tazeliğini koruyan Pınar Balık ürünleriyle sağlıklı ve lezzetli balık tüketmenin keyfine varıyorlar. Bizse, 100 binlerce insana kaliteli ve üstün lezzet ödüllü balıklarımızı ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz daha çok ülkeye bu lezzeti yayabilmek" diye konuştu.