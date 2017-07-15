ABD’nin Çelik Kararına Türkiye Sessiz Kalmadı

ABD Başkanı Donald Trump başkan olduktan sonra çelik konusunda da iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye’nin bu konudaki yanıtı ise gecikmedi

ABD’de yapılan seçimler sonrasında sandıktan zaferle çıkmayı başaran Donald Trump, özelikle sektörel olarak çok ciddi kararlar alacağını açıklamıştı. Bu kapsamda çelik ithalatı noktasında da önemli değerlendirmelerde bulunan Donald Trump, çelik ithalatına yasaklamanın getirileceğini ve bu konuda kesin kararların alınacağını söylemişti. Konuyla ilgili yeni bir değerlendirme ise Türkiye’den geldi. Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, tarafından yapılan açıklamalarda, böyle bir yasağın gelecek olmasının Türkiye için büyük zararlar yaratabileceğini söyledi.



ABD Payı Yüzde 14

Türkiye’deki çelik sektörü ile ilgili net rakamlar veren Veysel Yayın, ABD’nin Türkiye pazarı için yüzde 14 oranında bir etkisi olduğunu söyledi. Özellikle ABD tarafından böyle bir karar alınması halinde dünya genelinde bir yaptırımın uygulanabileceğini söyleyen Yayın, “Türkiye'nin sessiz kalması gibi bir ihtimal asla bulunmuyor" dedi.



Türkiye’de Çelik İhracatı 2016’da Nasıl Geçti?

2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen ihracatta, Türkiye pazarında ABD yüzde 13.6, AB ülkeleri ise yüzde 24 olarak kaydedildi. Bu bakımdan çelik için AB ülkeleri, Türkiye için daha önemli. 28 farklı AB ülkesine ihracat yapan Türkiye, bu faaliyetler sonrasında büyük bir gelir elde etmeyi de başardı.



ABD’ye Karşı Tedbirler Uygulanabilir

ABD’ye karşı uygulanacak tedbirler, pek çok farklı ülkenin katılımı ile birlikte artış gösterebilir. Öyle ki ABD çelik noktasında ciddi bir karar alsa da farklı ürünleri ithal etmek zorunda olduğundan dolayı bu ürünleri ihraç eden ülkeler de bu konuda ciddi bir tutum sergilemek zorunda kalıyor. AB ülkeleri tarafından gerçekleştirilecek ambargonun çok daha etkili olacağını belirten Yayın, Türkiye’nin de böylesine bir oluşumda yer alabileceği ifade etti.

Ekonomi Bakanlığı'nın bu konu üzerinde çalıştığını net bir şekilde ifade eden Veysel Yayın, kurum olarak görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Özellikle görüşmelerde, ABD tarafından gelecek bir yaptırımın Türkiye’yi zorlayacağının değerlendirildiği ve bu kapsamda çok ciddi etkilere karşın önlemlerin alınmaya çalışıldığı belirtildi. Bakanlık tarafından ABD’ye karşı tedbir alınmaya çalışıldığı da ifade edilirken, bu kapsamda nelerin yaşanacağını önümüzdeki günler gösterecek.



Mısır, Pamuk Ürünlerinde Tedbir Uygulanabilir

Yayın yaptığı açıklamasında “ABD ile olan ilişkilerimizde onların ciddi miktarda ithalat yaptığı mısır ve pamuk gibi ürünler var.Dolayısıyla bir karşı tedbir alma ihtimali her zaman var." Diyerek Türkiye’nin bu konuda umutsuz olmadığını da özellikle vurguladı.



Namık Ekinci’den Değerlendirme

Konuyla ilgili diğer bir değerlendirme ise Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci’den geldi. Yaşanan durumların Türkiye gibi ülkelerin yanı sıra AB ülkelerini derinden etkilediğini söyleyen Ekinci, ABD’deki sanayi kolunun da durumdan memnun olmadığını net bir şekilde dile getirdi.