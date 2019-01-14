Adnan Yıldırım: Sanayici Eximbank desteklerinden yararlansın

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSBİ) sanayicilerle bir araya geldi. KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, KOSBİ Bölge Müdürü Cüneyt Öztürk ve KOSBİ bünyesinde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarının katıldığı toplantıda Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Eximbank olarak yürüttükleri kredi faaliyetlerini sanayicilere anlatarak, Eximbank desteklerinden yararlanmaları çağrısında bulundu.

Burcu Şahin - KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, kısa süre önce bünyelerinde bir Eximbank İrtibat Ofisi açarak sanayicilerin Eximbank ile ilişkilerinde aracı olmak için bir hamle yaptıklarını söyleyerek, bu konuda bölgemizde faaliyet gösteren sanayicilere destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Soru işaretleri gideriliyor

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ın İzmir'e her geldiğinde mutlaka KOSBİ'yi de ziyaret ettiğini hatırlatan KOSBİ Başkanı Porsuk, "Sayın Yıldırım'ın bu ziyaretinde ise bölgemizdeki sanayicilerimiz ile bir sohbet toplantısı organize ederek sanayicilerimizin kafalarında soru işareti olan konuları doğrudan Adnan Yıldırım'a sormalarını, varsa kredi işleyişlerine ve bürokratik işlerine yönelik öneri ve tavsiyelerini alalım istedik. Adnan Yıldırım da bizi kırmayarak bugün KOSBİ'de sanayicilerimiz ile buluştu" diye konuştu.

Önerilere açığız

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise sanayicilerle her platformda bir araya gelmeye özen gösterdiğini, bu tarz sohbet toplantılarında diyaloğun diğer toplantılara göre daha samimi olduğunu söyleyerek, "KOSBİ bu anlamda bizim hizmet verdiğimiz önemli bölgelerden biri. Burada bulunan sanayicileri dinlemek, önerilerini ve tavsiyelerini almak bizim açımızdan da faydalı olacaktır. Eximbank ihracat yapan sanayicilere birçok destek ve kredi sağlıyor. Sanayiciler olarak bu desteklerden mutlaka yararlanın" dedi.

Sanayiciler ihracat sigortası, kredi başvuru prosedürleri ve bürokratik işlemlerin yoğunluğu üzerinde dururken, Adnan Yıldırım ise bankacılık kanunu ve diğer yasaların elverdiği ölçüde bürokrasiyi azaltmayı hedeflediklerini ve bu konuda ihracatta sanayicilerin en büyük destekçisi olmayı artarak sürdüreceklerini vurguladı.